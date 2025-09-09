რეკლამა,სიახლეები

9 სექტემბერს გალერია თბილისში დაიბრუნეთ 40% – შეთავაზება თიბისი კონცეპტ Mastercard სადებეტო ბარათებზე
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

თიბისი, როგორც მომხმარებლებზე ორიენტირებული კომპანია, მუდმივად მრავალფეროვანი შეთავაზებებით გამოირჩევა. მორიგი მასშტაბური შეთავაზება მომხმარებლებს დღეს, 9 სექტემბერს, გალერია თბილისის შერჩეულ ობიექტებში დაგხვდებათ, სადაც თიბისი კონცეპტის Mastercard სადებეტო ბარათით გადახდისას, გადახდილი თანხის 40%, ჯამში მაქსიმუმ 400 ლარი, მომენტალურად დაგიბრუნდებათ.

ტრადიციულად, მრავალფეროვანია შერჩეული ობიექტების ჩამონათვალიც:

Bene Shoes, Trussardi, Elena Miro, Furla, Va bene, DKNY, Pinko, Patrizia Pepe, Superdry, Women secret, XS Toys, Carter’s, Calzedonia, Espacho, Jysk, Loccitane, Miniso, Yves Rocher, Monnalisa, ქალთა ბედნიერება, Roberto Bravo, Roman, Top Sport, M.A.C Cosmetics, Mova Jewelry , No One, Lutecia (40%-ის ნაცვლად, 30% დაგიბრუნდებათ), Lion Of Porches, Original Marines, Mayoral, Pepe Jeans London, Marco Polo, Hackett

შეთავაზებით სარგებლობა შესაძლებელია მხოლოდ ფიზიკურ ობიექტში, თიბისის პოს-ტერმინალზე გადახდისას. შეთავაზება მოქმედებს, როგორც ძველ, ისე ახალ თიბისი კონცეპტ Mastercard სადებეტო ბარათებზე.

გამონაკლისია მხოლოდ Lutecia, სადაც გალერია თბილისის ფილიალში, 9 სექტემბერს, 40%-ის ნაცვლად, 30%-იანი ქეშბექით ისარგებლებთ.

გამონაკლისებს და შეთავაზების დეტალურ პირობებს, გთხოვთ, გაეცანით ბმულზე.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
