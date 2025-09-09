9 სექტემბერს გალერია თბილისში დაიბრუნეთ 40% – შეთავაზება თიბისი კონცეპტ Mastercard სადებეტო ბარათებზე

თიბისი, როგორც მომხმარებლებზე ორიენტირებული კომპანია, მუდმივად მრავალფეროვანი შეთავაზებებით გამოირჩევა. მორიგი მასშტაბური შეთავაზება მომხმარებლებს დღეს, 9 სექტემბერს, გალერია თბილისის შერჩეულ ობიექტებში დაგხვდებათ, სადაც თიბისი კონცეპტის Mastercard სადებეტო ბარათით გადახდისას, გადახდილი თანხის 40%, ჯამში მაქსიმუმ 400 ლარი, მომენტალურად დაგიბრუნდებათ.
ტრადიციულად, მრავალფეროვანია შერჩეული ობიექტების ჩამონათვალიც:
Bene Shoes, Trussardi, Elena Miro, Furla, Va bene, DKNY, Pinko, Patrizia Pepe, Superdry, Women secret, XS Toys, Carter’s, Calzedonia, Espacho, Jysk, Loccitane, Miniso, Yves Rocher, Monnalisa, ქალთა ბედნიერება, Roberto Bravo, Roman, Top Sport, M.A.C Cosmetics, Mova Jewelry , No One, Lutecia (40%-ის ნაცვლად, 30% დაგიბრუნდებათ), Lion Of Porches, Original Marines, Mayoral, Pepe Jeans London, Marco Polo, Hackett
შეთავაზებით სარგებლობა შესაძლებელია მხოლოდ ფიზიკურ ობიექტში, თიბისის პოს-ტერმინალზე გადახდისას. შეთავაზება მოქმედებს, როგორც ძველ, ისე ახალ თიბისი კონცეპტ Mastercard სადებეტო ბარათებზე.
გამონაკლისია მხოლოდ Lutecia, სადაც გალერია თბილისის ფილიალში, 9 სექტემბერს, 40%-ის ნაცვლად, 30%-იანი ქეშბექით ისარგებლებთ.
გამონაკლისებს და შეთავაზების დეტალურ პირობებს, გთხოვთ, გაეცანით ბმულზე.