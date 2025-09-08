ბათუმის მერიამ 6 თვეში ჯარიმების სახით 7 მილიონზე მეტი ლარი ამოიღო

სიახლეები

ბათუმის ბიუჯეტში შემოსულობების ნაწილში „სხვა შემოსავლები“ ძირითადად ქალაქში დადგენილ მოსაკრებლებს აერთიანებს, მათ შორის არის შემოსავლები საკუთრებიდან, პროცენტებიდან, საქონლისა და მომსახურების რეალიზაციიდან.

2025 წლის ორ კვარტალში „სხვა შემოსავლების“ სახით ბიუჯეტში 50 მილიონ 150 ათასი ლარით იყო განსაზღვრული, ფაქტობრივმა შესრულებამ 9 მილიონით მეტი, 59 მილიონ 297 ათასი ლარი, ანუ გეგმის 118,2 პროცენტი შეადგინა.

სხვა შემოსავლების წილი ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიან შემოსულობებში 25,8%-ს შეადგენს.

საანგარიშო პერიოდში სხვა შემოსავლების მდგომარეობა ცალკეული სახეების მიხედვით ასე ნაწილდება:

მერიის ინფორმაციით, საკუთრებიდან მიღებული შემოსავლების სახით 2 კვარტალში ბიუჯეტში მობილიზებულია 7 მილიონ  782 100 ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის 171,8 პროცენტია. მათ შორის: პროცენტებიდან მობილიზებულია 6 მილიონ 695 400 ლარი, რაც ორი კვარტლის გეგმის – 3 200 ათასი ლარის 209,2 პროცენტს შეადგენს.

რენტის სახით მიღებულია 1 მილიონ  086 700 ლარი, რაც ორი კვარტლის გეგმის  81,7 პროცენტია. აქედან, ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელზე მოდის 96 500 ლარი, მიწის იჯარიდან და მართვაში [უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა] გადაცემიდან შემოსავალზე – 990,2 ათასი ლარი.

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაციიდან ბიუჯეტში  მობილიზებულია 40 მილიონ 719 300 ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის 101,7 პროცენტია. აქედან, ადმინისტრაციული მოსაკრებლებისა და გადასახდელების სახით  40 მილიონ 366 500 ლარი. მათ შორის მოსაკრებელმა მშენებლობის ნებართვაზე 723 500 ლარი შეადგინა.

2025 წლის იანვრიდან ივნისის ჩათვლით ბათუმის ბიუჯეტში სათამაშო ბიზნესიდან 36 მილიონ 544 ათას 900 ლარი შევიდა. რაც გეგმის 101.5 პროცენტია.

ბიუჯეტის 2 კვარტლის ანგარიშის მიხედვით ბათუმის მერიამ 6 თვეში სანქციების, ჯარიმებისა და საურავების  სახით 7 მილიონ 127 500 ლარი ამოიღო, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის 145,5 პროცენტია. ეს თანხაც ბიუჯეტის შემოსულობებში „სხვა შემოსავლებშია“ ასახული.

საერთო ჯამში 2025 წლის 2 კვარტალში ბიუჯეტში ასახული „სხვა შემოსავლები“ ასე გადანაწილდა:

 

