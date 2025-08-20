რეკლამა,სიახლეები

თიბისი კონცეპტის და Visa-ს ულიმიტო ქეშბექი სითი მოლში

თიბისი კონცეპტის და Visa-ს შეთავაზების ფარგლებში, 22 აგვისტოს, სითი მოლის საბურთალოს და გლდანის ფილიალების 60-მდე შერჩეულ ობიექტში, თიბისი კონცეპტის Visa სადებიტო ბარათებით გადახდისას, 30%-იანი ქეშბექი ულიმიტოდ დაგიბრუნდებათ.

შეთავაზება იმოქმედებს მხოლოდ ფიზიკურ მაღაზიებში, თიბისის პოს-ტერმინალზე გადახდისას.

22 აგვისტოს ქეშბექ აქცია გავრცელდება თიბისი კონცეპტ Visa Signature და Visa Platinum-ის, როგორც ძველ, ისე ახალ ბარათებსა და მათ ციფრულ ანალოგებზე.

გარდა რამდენიმე გამონაკლისისა, შეთავაზება იმოქმედებს შერჩეული ობიექტების სრულ კოლექციაზე, მათ შორის, ფასდაკლებულ ნივთებზეც. დაბრუნებული თანხა კი, ერთგულ ყულაბაში მომენტალურად აგესახებათ.

შეთავაზების ფარგლებში, Jo Malone-სა და Aromateque-ში 30%-ის ნაცვლად, 25%-იანი ქეშბექით ისარგებლებთ.

შერჩეული ობიექტების კატეგორია და ჩამონათვალი ტრადიციულად მრავალფეროვანია:

  • ტანსაცმელი და ფეხსაცმელი

Sense Concept Store, Calzedonia, Intimissimi, The North Face, Diesel, Napapijri, Scotch & Soda, Magellan, Lee Cooper, Under Armour, Shoes Loft, Crocs, Skechers, Top Sport , Adidas, Puma, Timberland, Dressarium Kids, Dan John, Karl Lagerfeld, Marc O’Polo, Lion Of Porches, Yamamay, Giordano, Petit Bateau, Hackett, BOSS, HUGO, Paul & Shark.

  • აქსესუარები

Corner, Messy Weekend, Izipizi, Swarovski, Nicolo, Franco Fontana, Toreli.

  • პარფიუმერია და თავის მოვლა

Jo Malone, Aromateque, Voulez-Vous, Lutecia, Atelier Rebul, Laline, L’Occitane, Yves Rocher, Mac Cosmetics.

  • სახლი

Manamo Home, Berghoff, Villeroy & Boch, Jysk, Grills Home & Kitchen, Palais des Thés, Old Supra, Tac, Miniso.

  • სპორტი

OKTOPUS – მხოლოდ სითი მოლის ფილიალი.

გამონაკლისებისა და შეთავაზების დეტალური პირობების სანახავად ეწვიეთ ბმულს.

