ევროპელი ლიდერები ზელენსკისთან ერთად აშშ-ში მიდიან მისი პოზიციების გასამყარებლად – Politico

უკრაინის ევროპელი მოკავშირეები გეგმავენ პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის აშშ-ში გაჰყვნენ, რათა გააძლიერონ მისი პოზიციები დონალდ ტრამპთან მოლაპარაკებების დროს და თავიდან აიცილონ თეთრ სახლში კონფლიქტის გამეორება.
ამის შესახებ „უკრაინსკა პრავდა“ გამოცემა Politico-ზე დაყრდნობით წერს.
ევროპელი დიპლომატებისა და ინფორმირებული წყაროებზე დაყრდნობით გამოცემა წერს, რომ ევროპა ცდილობს თავიდან აიცილოს „ჩასაფრება“ ზელენსკისთვის, რამაც შესაძლოა პრეზიდენტებს შორის ურთიერთობა დააზიანოს ამ მგრძნობიარე მომენტში.
სწორედ ამიტომ იგეგმება ფინეთის პრეზიდენტის, ალექსანდერ სტუბის ვაშინგტონში ვიზიტი – ის ტრამპის ერთ-ერთი ფავორიტი თანამოსაუბრეა. ვარაუდობენ, რომ სტუბი ზელენსკის მოლაპარაკებებზე თან გაჰყვება. შესაბამისად, დაეხმარება ნებისმიერი კონფლიქტის თავიდან აცილებაში და ასევე ამერიკის პრეზიდენტის დარწმუნებაში, რომ მომავალ მოლაპარაკებებში ევროპაც უნდა იყოს ჩართული.
წყაროების ცნობით, აშშ-ში შესაძლოა ჩავიდეს ნატოს გენერალური მდივანი, მარკ რუტეც, რომელსაც ტრამპთან ახლო ურთიერთობები აქვს ჩამოყალიბებული.
„ევროპა და უკრაინა ვაშინგტონის ორშაბათის სამიტს გადამწყვეტად მიიჩნევენ, რათა დაარწმუნონ ტრამპი, რომ არ დათანხმდეს კიევისათვის მიუღებელ პირობებს, განსაკუთრებით – იმ ტერიტორიების რუსეთისთვის გადაცემას, რომელთაც მოსკოვი მხოლოდ ნაწილობრივ აკონტროლებს“, – წერს პოლიტიკო.
გამოცემა აღნიშნავს, რომ ტრამპისა და პუტინის ჩახუტებამ ევროპაში შეშფოთება გამოიწვია: აქ ფიქრობენ, რომ თეთრ სახლში შესაძლოა უკრაინის პრეზიდენტს მსგავსი მეგობრული დამოკიდებულებით არ შეხვდნენ.
Reuters-ის ცნობით, ვოლოდიმირ ზელენსკიმ დონალდ ტრამპთან სატელეფონო საუბრის დროს უარი განაცხადა დონეცკის ოლქის დათმობაზე – ფრონტის სხვა ხაზების გაყინვის სანაცვლოდ. გამოცემის თანახმად, უკრაინა-აშშ-ის პრეზიდენტების საუბარი საათ-ნახევარი გაგრძელდა. მას ევროპელი და ნატო-ს ლიდერებიც შეუერთდნენ.