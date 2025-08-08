„ვგმობ მზია ამაღლობელის პოლიტიზებულ პატიმრობას“ – ჩეხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი

ჩეხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი, იან ლიპავსკი „ბათუმელებისა“ და „ნეტგაზეთის“ დამფუძნებლის, ჟურნალისტისა და მედიამენეჯერის, მზია ამაღლობელის განაჩენს ეხმიანება.
„მკაცრად ვგმობ ჟურნალისტ მზია ამაღლობელის პოლიტიზებულ 2-წლიან პატიმრობას, რომლის ჯანმრთელობის მდგომარეობაც პატიმრობაში გაუარესდა.
მისი საქმე ასახავს საქართველოში მედიასა და სამოქალაქო საზოგადოებაზე მზარდ ზეწოლას.
ჩეხეთი სოლიდარობას უცხადებს და მოუწოდებს ყველა უსამართლოდ გასამართლებული პირის გათავისუფლებისკენ“ – წერს იან ლიპავსკი X-ზე.
მზია ამაღლობელს 6 აგვისტოს მოსამართლე ნინო სახელაშვილმა ორწლიანი პატიმრობა მიუსაჯა.
განაჩენი დაგმეს საერთაშორისო ორგანიზაციებმა, 24 ქვეყნის საელჩომ, ევროკავშირმა, სენატორებმა აშშ-დან და მაღალი რანგის დიპლომატებმა. განცხადებები მზია ამაღლობელის განაჩენის შესახებ დღემდე არ წყდება.
ამავე თემაზე:
კონგრესმენები, სენატორები, ევროკავშირი – ვინ ეხმიანება მზია ამაღლობელის განაჩენს