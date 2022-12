რუსეთმა უკრაინაში 120-ზე მეტი რაკეტა ისროლა – პოდოლიაკი

დღეს, 29 დეკემბერს, დილიდან, უკრაინის ქალაქებში საჰაერო განგაშის ხმა ისმის. ქვეყანას დილიდან რუსეთის ავიაცია ბომბავს.

უკრაინის პრეზიდენტის მრჩეველი მიხაილო პოდოლიაკი ტვიტერზე წერს, რომ რუსეთის შეიარაღებულმა ძალებმა 120-ზე მეტი ფრთოსანი რაკეტა ისროლეს უკრაინის ტერიტორიაზე.

29.12.22. 120+ missiles over 🇺🇦 launched by the “evil Russian world” to destroy critical infrastructure & kill civilians en masse. We’re waiting for further proposals from “peacekeepers” about “peaceful settlement”, “security guarantees for RF” & undesirability of provocations.

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) December 29, 2022