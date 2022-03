კანადა უკრაინას სამხედრო აღჭურვილობის ახალ პარტიას გაუგზავნის

კანადის პრემიერ-მინისტრმა, ჯასტინ ტრუდომ დღეს, 9 მარტს, განაცხადა, რომ კანადა უკრაინას სამხედრო აღჭურვილობის კიდევ პარტიას გაუგზავნის.

ტრუდომ ტვიტერზე დაწერა, რომ მან, ასევე, მიიწვია ზელენსკი კანადის პარლამენტში გამოსვლისთვის.

I invited President @ZelenskyyUa to address Canada’s Parliament. Canadians have been inspired by the bravery and resiliency of Ukrainians and the leadership the President has shown, and I know they are eager to hear directly from him.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) March 9, 2022