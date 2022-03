როგორ ზრუნავენ უკრაინაში ომის დროს ცხოველებზე

უკრაინაში უკვე შვიდი დღეა ომია. იმის გამო, რომ რუსეთის შეიარაღებული ძალები მშვიდობიან მოსახლეობასაც ბომბავს, ათასობით ადამიანი იძულებული გახდა თავშესაფრის ძიებაში მეტროში, ან სხვა შენობების სარდაფებში ჩასულიყვნენ. მათთან ერთად აფარებენ თავს მათი შინაური ცხოველებიც.

ბოლო ინფორმაციით, პოლონეთი, რუმინეთი და სლოვაკეთი უკრაინელებს ნებას რთავენ შინაური ცხოველების საზღვარზე ვეტერინარული დოკუმენტაციის გარეშე გადაიყვანონ.

ერთ-ერთი ასეთი ორგანიზაციაა UAnimals, რომელიც თანხას აგროვებს თავშესაფრის გარეშე დარჩენილი ცხოველების საკვებისთვის:

„ჩვენ ვაგრძელებთ თავშესაფრებისა და სარეაბილიტაციო ცენტრების დახმარებას.

მდგომარეობა ძალიან რთულია.

თავშესაფრები რჩებიან ფულისა და საკვების, ზოგან კი წყლის გარეშედაც. რეაგირება საჭიროა მაქსიმალურად სწრაფად, რადგან საკვები ქრება გაყიდვიდან.

სამწუხაროდ, ევროპიდან დახმარების ლოგისტიკა გართულებულია. ჯერჯერობით ამას ჩვენ ვაკეთებთ. გთხოვთ დაგვეხმარეთ შეგროვებაში” – წერს ორგანიზაცია ფეისბუქგვერდზე.

ფოტოები კიევის მეტროშია გადაღებული.

წყარო: insider

ჩაფხუტიან და იარაღიან კაცს კიევის ქუჩაში მიჰყავს კატა და თევზი აკვარიუმით. გავრცელებული ინფორმაციით, მან ისინი ჭურვის შედეგად დაზიანებული ბინიდან გამოიყვანა.

This man in Ukraine is wearing a helmet and a gun, while carrying a fish tank and a cat carrier through Kyiv.

He reportedly took them out of an apartment which was damaged by shelling.

📸: Mikhail Palinchak / Reuters pic.twitter.com/th17d6HYCv

— Tom Williams (@tom__williams) February 27, 2022