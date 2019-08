,,ვინ შეჭამა ჩემი ხაჭაპური?”ევროპის ძიუდოს კავშირი მსოფლიო ჩემპიონ ლუხუმ ჩხვიმიანს ეხუმრება

„Don’t make the world champion Lukhumi Chkhvimiani angry“ – „არ გააბრაზოთ მსოფლიო ჩემპიონი ლუხუმ ჩხვიმიანი“- ევროპის ძიუდოს კავშირი (EJU) მსოფლიო ჩემპიონს ოფიციალურ ფეისბუქგვერდზე ამ პოსტით გაეხუმრა. პოსტს ლუხუმ ჩხვიმიანის ფოტოც აქვს დართული წარწერით: „WHO HAS EATEN MY KHACHAPURI?” (ვინ შეჭამა ჩემი ხაჭაპური?).

ტოკიოს ძიუდოისტთა მიმდინარე მსოფლიო ჩემპიონატზე ქართველმა ძიუდოისტმა, ლუხუმ ჩხვიმიანმა, 60 კგ წონით კატეგორიაში ოქროს მედალი მოიპოვა და მსოფლიო ჩემპიონი გახდა.

ნახევარფინალში ჩხვიმიანმა ჯერ იაპონელი რიუჯუ ნაგაიამა დაამარცხა, შემდეგ კი, ფინალში – უზბეკი მეტოქე შარაფუდინ ლუტფილაევი.