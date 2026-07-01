გარდატეხა უკრაინაში: რატომ აგებს რუსეთი

ავტორი: ანა კალანდაძე
- „ატლანტიკური საბჭოს“ ექსპერტები უკრაინის დრონების წარმატებასა და რუსეთის სუსტ წერტილებზე
ვაშინგტონში, „ატლანტიკურმა საბჭომ“ (Atlantic Council) 18 ივნისს უმასპინძლა პანელურ დისკუსიას, რომელზეც განიხილეს ომის დინამიკის უკრაინის სასარგებლოდ ცვლილება, რაც დრონების ტექნოლოგიამ და რუსული ნავთობის ინფრასტრუქტურაზე განხორციელებულმა ღრმა დარტყმებმა გამოიწვია.
მომხსენებლებმა დასავლეთი თვითკმაყოფილების წინააღმდეგ გააფრთხილეს და ხაზი გაუსვეს ხანგრძლივ გეოპოლიტიკურ ბრძოლასა და აშშ-ისა და ნატოს სტრატეგიულ ხარვეზებს.
- გენერალი (თად.) ბენ ჰოჯესი
ჰოჯესმა გამოხატა ძლიერი ოპტიმიზმი, რაც ეფუძნებოდა უკრაინის მკაფიო სტრატეგიას რუსეთის ეკონომიკის დასასუსტებლად და კრიტიკული რეგიონების იზოლაციისთვის:
„უკრაინელებმა მიაგნეს იმას, რაც, ჩემი აზრით, მათი გამარჯვების თეორიაა – ეს არის რუსეთის ნავთობისა და გაზის ინფრასტრუქტურის განადგურება, რათა რუსეთმა ვერ მოიპოვოს ომის გასაგრძელებლად საჭირო ფინანსური რესურსები“.
მან აღნიშნა, რომ რუსი ჯარისკაცების დაბალმა მორალმა და ზურგში ლოგისტიკურმა შეფერხებებმა შესაძლოა ქვედანაყოფების რღვევა გამოიწვიოს:
„ნაპოლეონმა თქვა, რომ მორალური ფაქტორი ფიზიკურთან შედარებით სამი ერთთან პროპორციით ფასობს. ასე რომ, ვფიქრობ… აქ არის სუსტი წერტილი…“
ჰოჯესმა კატეგორიულად უარყო უკრაინის მხარდაჭერა მხოლოდ უკეთესი მომლაპარაკებლის პოზიციის მოსაპოვებლად:
„საჭიროა ბოლომდე მიწოლა, ყველაფრის მიწოდება, რაც მათ სჭირდებათ რუსეთის საკუთარ საზღვრებში დასაბრუნებლად. ეს უნდა იყოს ჩვენი მიდგომა“.
- გენერალი (თად.) ვესლი კლარკი
კლარკმა აღნიშნა, რომ ტექნოლოგიური უპირატესობები ბრძოლის ველზე სწრაფად იცვლებოდა და მუდმივ მდგრადობას მოითხოვდა:
„ტექნოლოგიური მიღწევები ამ ომში წარმავალია… ეს არის ტექნოლოგიური რბოლა“.
მან გააფრთხილა აუდიტორია, რომ ვლადიმერ პუტინი ძალებს ნატოს ჩრდილოეთ ფლანგის წინააღმდეგ აგროვებდა, უკრაინას კი ძალების ეკონომიის ჭრილში განიხილავდა:
„ეს არის ხანგრძლივი ბრძოლა. დასასრულამდე კიდევ შორია. ჩვენ უნდა ვიზეიმოთ ყოველი კარგი ნაბიჯი, რომელსაც უკრაინა დგამს და უნდა გავაგრძელოთ მათი გაძლიერება“.
კლარკმა განაცხადა, რომ პუტინის გადაწყვეტილებების მიღების პროცესს ამახინჯებდა სამხედრო იერარქია, სადაც ხელქვეითებს დამარცხების აღიარების ეშინოდათ:
„თუ პრობლემის შესახებ მოახსენებ, ეს შენი პრობლემა ხდება და შეიძლება სისხლის სამართლის პასუხისგებაშიც მიგცენ“.
- ელჩი (თად.) დუგლას ლიუტი
ლიუტმა ნაკლებად სავარაუდოდ მიიჩნია ნატოზე რუსეთის მხრიდან ტრადიციული სახმელეთო თავდასხმის შესაძლებლობა და ამის ნაცვლად ჰიბრიდული კამპანიის ესკალაცია იწინასწარმეტყველა:
„…ეს არის ოქროს შესაძლებლობები, რომლებსაც პუტინს ვუქმნით, რათა გააღრმავოს ეს განხეთქილება და მიაღწიოს იმას, რაც რუსეთის მიზანია – ტრანსატლანტიკური კავშირის გაწყვეტა“.
ლიუტმა გააკრიტიკა აშშ-ის ადმინისტრაციები იმის გამო, რომ მათ ვერ შეძლეს სპეციალიზებული ოპერატორების ინტეგრირება უკრაინულ ძალებთან, რათა პირდაპირ ფრონტის ხაზის „ომის ლაბორატორიიდან“ მიეღოთ გამოცდილება:
„ამის ნაცვლად, აშშ-ის არმია ცდილობს უკრაინის ბრძოლის ველის გამეორებას… ძალიან მოკრძალებული და არაზუსტი გზით… მაგრამ ეს სიგიჟეა“.
- დებრა კაგანი (ყოფილი დიპლომატი და თავდაცვის ექსპერტი)
კაგანმა ხაზი გაუსვა უკრაინის სისწრაფეს მიწოდების ჯაჭვის ზეწოლასთან ადაპტაციაში და მისი მოქნილი თავდაცვითი ინოვაციები რუსეთის მოუქნელ ბიუროკრატიას შეადარა:
„თქვენ გაქვთ ეს მოუქნელი ბიუროკრატია უკრაინის ამ მართლაც ძალიან მოხერხებული, მოქნილი და დინამიური სისტემის წინააღმდეგ“.
მან აღნიშნა, რომ ევროპელმა მოკავშირეებმა აშშ-ს გაუსწრეს დრონების ინტეგრაციასა და წარმოების სწრაფ უკუკავშირში:
„შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ აშშ-ის თავდაცვის ინდუსტრია… რომელსაც შეუძლია მივიდეს ფრონტის ხაზზე, განათავსოს იარაღი და სამ დღეში სრულად შეცვალოს მისი კონფიგურაცია…“
კაგანმა რუსეთის ბირთვულ მუქარებს უწოდა ფუჭი პოლიტიკური ინსტრუმენტი, რომელიც სპეციალურად დასავლური ხელმძღვანელობის მანიპულირებისთვის იყო შექმნილი:
„…ეს არის ფუჭი მუქარა მათთვის, ვინც მეზობლად ცხოვრობს და მნიშვნელოვანი მუქარა იმ გავლენის გამო, რაც მას აქვს ტრამპსა და მის გარემოცვაზე“.
მთავარი ფოტო: ატლანტიკური საბჭოს პანელური დისკუსიის მონაწილეები