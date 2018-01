Cranberries-ის ვოკალისტი, დოლორეს ორიორდანი გარდაიცვალა

ჯგუფ Cranberries-ის ვოკალისტი, 46 წლის დოლორეს ორიორდანი მოულოდნელად გარდაიცვალა. ინფორმაცია BBC-მ რამდენიმე საათის წინ გაავრცელა.

Cranberries-ი 90-იანი წლების როკჯგუფია, რომლის მუსიკასაც ალტერნატივის, პოპროკისა და პოსტპანკის მიმდინარეობას მიაკუთვნებენ. ჯგუფმა დიდი გავლენა მოახდინა იმ პერიოდის მსმენელზე. დოლორესის გამორჩეული ვოკალისა და ჯგუფის ორიგინალური ჟღერადობის წყალობით Cranberries-ი 90-იანელთა თაობის საყვარელ ბენდად იქცა.

ირლანდიელმა დოლორეს ორიორდანმა ჯგუფს საერთაშორისო აღიარება მოუტანა 90-იან წლებში ჩაწერილი სინგლებით „Linger“-ი და „Zombie“.

ოფიციალური ინფორმაციით, დოლორესი ჯგუფ Cranberries-თან ერთად ლონდონში იმყოფებოდა ჩაწერის მოკლე სეანსზე.

ადგილობრივი პოლიციის პრესმდივნის ინფორმაციით, ორშაბათს, 15 დეკემბერს, პოლიცია 09:05 საათზე გამოიძახეს სასტუმროში, სადაც შემთხვევის ადგილზე დაახლოებით 40 წლის ქალი იპოვეს გარდაცვლილი. გარდაცვალების მიზეზი ჯერ არ სახელდება.

დოლორეს ორიორდანი მეუღლეს, დონ ბერტონს 2014 წელს დაშორდა. წყვილს სამი შვილი ჰყავს.

როგორც ცნობილია, მუსიკოსი ბიპოლარული აშლილობით იტანჯებოდა.

The Cranberries-მა მსოფლიო აღიარება მოიპოვა 1993 წლის ალბომით „Everybody Else Is Doing it, So Why Can’t We“ და 40 მილიონზე მეტი ჩანაწერი გაყიდა მთელ მსოფლიოში.

2017 წელს Cranberries-მა ტურნე დაგეგმა ევროპაში, ამერიკასა და დიდ ბრიტანეთში. თუმცა გასული წლის მაისში ევროპული ტურნეს თარიღის გადადება გახდა აუცილებელი, ვოკალისტის ჯანმრთელობის გართულებული მდგომარეობის გამო.

ჯგუფის ოფიციალურ ვებგვერდზე ევროპული ტურნეს გადადების მიზეზად დოლორეს ორიორდანის ხერხემალთან დაკავშირებული პრობლემები სახელდებოდა.

რამდენიმე დღის წინ, იანვრის დასაწყისში, დოლორესმა ტვიტერზე ფოტო ატვირთა კატასთან ერთად და დაწერა, რომ ირლანდიაში მიემგზავრებოდა.