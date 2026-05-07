გურჯაანში კაცმა 36 წლის მეზობელი მოკლა, ბრალდებული დააკავეს – შსს

გურჯაანში მომხდარი მკვლელობის საქმეზე შსს-მ ერთი პირი დააკავა. ინფორმაცია შსს -მდღეს, 7 მაისს გაავრცელა.
გამოძიების ვერსიით, ბრალდებულმა გურჯაანში, „წარსულში მომხდარი კონფლიქტის ნიადაგზე, ცეცხლსასროლი იარაღიდან გასროლით დაჭრა მეზობელი – 1990 წელს დაბადებული ა.მ. და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. მიყენებული ჭრილობის შედეგად ახალგაზრდა კაცი შემთხვევის ადგილზე გარდაიცვალა,“ – აღნიშნულია შსს-ს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში.
ბრალდებული 36 წლისაა. მას განზრახ მკვლელობას და ცეცხლსასროლი იარაღის უკანონო შეძენა-შენახვა-ტარებას ედავებიან. ბრალის დადასტურების შემთხვევაში, დაკავებულს 15 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ელის.