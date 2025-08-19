ბათუმში დაკარგულ კაცს ეძებენ

ოჯახი 36 წლის საბა ხარებავას ეძებს.
ოჯახის ინფორმაციით, საბა ხარებავა 13 აგვისტოს, საღამოს 7 საათზე, ბათუმში დაიკარგა. ამ დღის შემდეგ ის ოჯახს აღარ დაჰკავშირებია.
„ოჯახი დიდი შეშფოთებით ეძებს მას და თითოეული ინფორმაცია ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. დაკარგვის დღეს ეცვა: შავი შარვალი და შავი პერანგი (მკლავებზე აკეცილი), შავი ადიდასის ბოტასები.
გთხოვთ ყურადღებით დაათვალიეროთ ფოტო, რომელიც პოსტს ერთვის.
თქვენი გაზიარება და დახმარება ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია — თითოეული ნაბიჯი შეიძლება გადამწყვეტი აღმოჩნდეს“ – ნათქვამია საბა ხარებავას ოჯახის განცხადებაში.
თუ ვინმეს გაქვთ რაიმე ინფორმაცია, გთხოვთ დაუკავშირდეთ შემდეგ ტელეფონის ნომრებზე: 555 455 670 ან 558 656 911
„ბათუმელები“ დაუკავშირდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს.
როგორც შსს-ში განგვიცხადეს, შეტყობინება დაკარგული პირის შესახებ უწყებაში შესულია და გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 115-ე მუხლითაა დაწყებული.