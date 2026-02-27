მთავარი,სიახლეები

ბათუმში სპეცოპერაცია მიმდინარეობს ჰაიდარ აბაშიძის ქუჩაზე

27.02.2026 •
ბათუმში სპეცოპერაცია მიმდინარეობს ჰაიდარ აბაშიძის ქუჩაზე
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

დღეს, 27 თებერვალს, ამ წუთებში [15:50 სთ] ბათუმში, ჰაიდარ აბაშიძის ქუჩაზე, სპეცოპერაცია მიმდინარეობს.

ჩხრეკა, სავარაუდოდ, მიმდინარეობს მაღლივი კორპუსის მე-18-ე სართულზე. საჯარო რეესტრის თანახმად, კერძო ბინების გარდა, ამ შენობაში არაერთი კომპანიაა რეგისტრირებული. გარდა ამისა, რამდენიმე კომპანიას ფართობი იჯარითაც აქვს აღებული.

პირველადი ინფორმაციით, სპეცოპერაციას სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ატარებს, თუმცა სუს-ში „ბათუმელების“ ზარებს არ პასუხობენ.

„ბათუმელები“ ინფორმაციას აზუსტებს. მასალა განახლდება. 

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
ასევე:
სპეცოპერაცია – რა ხდება შარაბიძეებში
სპეცოპერაცია – რა ხდება შარაბიძეებში
ბათუმში შსს სპეცოპერაციას ატარებს – „ქურდულ სამყაროსთან კავშირში მყოფი რამდენიმე პირი დავაკავეთ“
ბათუმში შსს სპეცოპერაციას ატარებს – „ქურდულ სამყაროსთან კავშირში მყოფი რამდენიმე პირი დავაკავეთ“
ბიზსნესმენი გალიფ ოზთურქი დააკავეს – სპეცოპერაცია ბათუმში
ბიზსნესმენი გალიფ ოზთურქი დააკავეს – სპეცოპერაცია ბათუმში
თურქეთის მოქალაქე, რომელიც გუშინ დააკავეს, პოლიტიკურ თავშესაფარს ითხოვდა – ადვოკატი
თურქეთის მოქალაქე, რომელიც გუშინ დააკავეს, პოლიტიკურ თავშესაფარს ითხოვდა – ადვოკატი

რუსეთის მორიგი თავდასხმა ხარკოვზე – დაიღუპა 6 ადამიანი

უკრაინული დრონების თავდასხმა პირველად დაფიქსირდა ჩრ. ოსეთში

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 28 ნოემბერი

როგორ ეხმარება აიქეშის სავაჭრო პროგრამა მაღაზიებს მარაგების მართვაში 27.02.2026
როგორ ეხმარება აიქეშის სავაჭრო პროგრამა მაღაზიებს მარაგების მართვაში
ბათუმში სპეცოპერაცია მიმდინარეობს ჰაიდარ აბაშიძის ქუჩაზე 27.02.2026
ბათუმში სპეცოპერაცია მიმდინარეობს ჰაიდარ აბაშიძის ქუჩაზე
შსს 400 მსუბუქ ავტომობილს იყიდის – კობახიძის განკარგულება 27.02.2026
შსს 400 მსუბუქ ავტომობილს იყიდის – კობახიძის განკარგულება
ქუთაისის ტექნოლოგიურმა უნივერსიტეტმა ასტროარქეოლოგია პროგრამიდან ამოიღო 27.02.2026
ქუთაისის ტექნოლოგიურმა უნივერსიტეტმა ასტროარქეოლოგია პროგრამიდან ამოიღო
200-მდე თანამშრომელმა ხელვაჩაურის სამკერვალო ქარხანაში მუშაობა განაახლა – ერთი პირობით 27.02.2026
200-მდე თანამშრომელმა ხელვაჩაურის სამკერვალო ქარხანაში მუშაობა განაახლა – ერთი პირობით
როგორი ამინდი იქნება შაბათ-კვირას ბათუმში 27.02.2026
როგორი ამინდი იქნება შაბათ-კვირას ბათუმში