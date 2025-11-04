სიახლეები

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 4 ნოემბერი

04.11.2025 •
ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 4 ნოემბერი
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის დღევანდელი მონაცემებით, ომის დაწყებიდან 2025 წლის 4 ნოემბრამდე პერიოდში, რუსეთის არმიის საბრძოლო დანაკარგი არის:

  • ცოცხალი ძალა – დაახლოებით 1 145670 ადამიანი [გასულ დღე-ღამეში +860. ამ მონაცემებში შედის როგორც დაღუპულები ასევე დაჭრილები]
  • ტანკი – 11 326 ერთეული [+5]
  • ჯავშანტექნიკა – 23 532 ერთეული [+1]
  • საარტილერიო სისტემა – 34 249 ერთეული [+42]
  • MLRS – 1 535 ერთეული [+1]
  • საზენიტო საბრძოლო სისტემა – 1 235 ერთეული [+0]
  • თვითმფრინავი – 428 ერთეული [+0]
  • ვერტმფრენი – 346 ერთეული [+0]
  • უპილოტო საფრენი აპარატის ოპერატიულ-ტაქტიკური დონე – 77 860ერთეული [+425]
  • ფრთოსანი რაკეტა [ჩამოაგდეს] – 3 918 ერთეული [+0]
  • გემი/ნავი – 28 ერთეული [+0]
  • წყალქვეშა ნავი – 1 ერთეული [+0]
  • მანქანები და საწვავის ავზები – 66 504 ერთეული [+93]
  • სპეცტექნიკა – 3 990 ერთეული [+1]

უკრაინის გენერალური შტაბის განცხადებით, საომარი მოქმედებების მაღალი ინტენსივობის გამო მონაცემები იცვლება.

უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ინფორმაცია ჯერ არ განუახლებია რუსეთს.

რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს მიერ გავრცელებული მონაცემებით, ომის დაწყებიდან 2025 წლის 3 ნოემბრამდე პერიოდში სულ განადგურებულია უკრაინის:

  • 668 თვითმფრინავი
  • 283 ვერტმფრენი
  • 94 732 უპილოტო საფრენი აპარატი
  • 635 საზენიტო სარაკეტო სისტემა
  • 25 823 ტანკი და სხვა ჯავშანტექნიკა
  • 1 609 მრავალჯერადი სარაკეტო გამშვები
  • 31 035 საველე არტილერია და ნაღმმტყორცნი
  • 45 652 სპეციალური სამხედრო მანქანა

ეს ის მონაცემებია, რომელსაც უკრაინა და რუსეთი ოფიციალურად ავრცელებენ, თუმცა ომის პირობებში შეუძლებელია ზუსტად გადამოწმება, რამდენად შეესაბამება მხარეების მიერ გავრცელებული ინფორმაცია დანაკარგების შესახებ რეალურ რიცხვებს.

ამასთან, აღნიშნულ მონაცემებთან ერთად რუსეთის თავდაცვა, უკრაინის და რუსეთის არმიის ცოცხალი ძალის საერთო დანაკარგების შესახებ სტატისტიკას არ აქვეყნებს. უკრაინის არმიის ცოცხალი ძალის დანაკარგების შესახებ მონაცემებს არ აქვეყნებს არც უკრაინა.

რუსეთი უკრაინაში 2022 წლის 24 თებერვალს გამთენიისას შეიჭრა და სრულმასშტაბიანი ომი დაიწყო.

ამავე თემაზე:

ტრამპი პუტინზე: მათ სანაპიროსთან გვყავს მსოფლიოში უდიდესი ბირთვული წყალქვეშა ნავი

 

მთავარი ფოტო: უკრაინის გენშტაბი/facebook

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
ასევე:
ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 3 ნოემბერი
ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 3 ნოემბერი
რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 2 ნოემბერი
რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 2 ნოემბერი
ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 1 ნოემბერი
ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 1 ნოემბერი
რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 31 ოქტომბერი
რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 31 ოქტომბერი

აგვისტოში უკრაინის 184 მშვიდობიანი მოქალაქე დაიღუპა ომის გამო, მათ შორის 8 ბავშვი – გაერო

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 23 მარტი

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 23 აგვისტო

ჟურნალისტი აფგან სადიგოვი 275 ათასი ლარით დააჯარიმეს რუსთაველის გადაკეტვის საბაბით 04.11.2025
ჟურნალისტი აფგან სადიგოვი 275 ათასი ლარით დააჯარიმეს რუსთაველის გადაკეტვის საბაბით
დააკავეს 73 წლის კაცი, რომელსაც არასრულწლოვანის გაუპატიურება ედება ბრალად 04.11.2025
დააკავეს 73 წლის კაცი, რომელსაც არასრულწლოვანის გაუპატიურება ედება ბრალად
შეწყდეს ადმინისტრაციული საქმე „მედიაჩეკერის“ ჟურნალისტის მიმართ – ქარტია შსს-ს მიმართავს 04.11.2025
შეწყდეს ადმინისტრაციული საქმე „მედიაჩეკერის“ ჟურნალისტის მიმართ – ქარტია შსს-ს მიმართავს
ოპოზიციის აკრძალვაზე „ოცნების“ სარჩელს განიხილავს მოსამართლე, რომელიც ენმ-ის პროკურორი იყო 04.11.2025
ოპოზიციის აკრძალვაზე „ოცნების“ სარჩელს განიხილავს მოსამართლე, რომელიც ენმ-ის პროკურორი იყო
„ოცნება“ საქართველოში შეკრების თავისუფლებას ფაქტობრივად აუქმებს – „გამჭვირვალობა“ 04.11.2025
„ოცნება“ საქართველოში შეკრების თავისუფლებას ფაქტობრივად აუქმებს – „გამჭვირვალობა“
მზია ამაღლობელის საჩივრის განხილვას სააპელაციო სასამართლო 11 ნოემბერს დაიწყებს 04.11.2025
მზია ამაღლობელის საჩივრის განხილვას სააპელაციო სასამართლო 11 ნოემბერს დაიწყებს