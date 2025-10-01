სიახლეები

15 წლის გიორგის ახალი ეტლი სჭირდება – „სამინისტროში გვითხრეს, თქვენ უნდა შეიძინოთო“

01.10.2025 •
15 წლის გიორგის ახალი ეტლი სჭირდება – „სამინისტროში გვითხრეს, თქვენ უნდა შეიძინოთო“
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

15 წლის გიორგის უსაფრთხოდ გადაადგილებისთვის ახალი ეტლი სჭირდება, ახლა ის იმ ეტლით მოძრაობს, რომელიც მისთვის 7 წლის ასაკში შეუძენიათ. გიორგი გაიზარდა და პატარა ეტლში ვეღარ ეტევა, რაც მისთვის დამატებითი დისკომფორტია.

გიორგი ოჯახი თბილისში ცხოვრობს. მისთვის ახალ ეტლს ოჯახი ვერ ყიდულობს, რადგან ეტლის ღირებულება 5000 ლარია, რისი საშუალებაც ოჯახს არ აქვს. დედის ინფორმაციით ჯანდაცვის სამინისტროს უკვე მიმართა, თუმცა უშედეგოდ, უთხრეს რომ განმეორებითი დაფინანსება და არც გაცვლა არ ხდება:

„ახალი ეტლი თავად უნდა შეიძინოთო – ასე მიპასუხეს“- გვიყვება გიორგის დედა, ლოლა სოზიაშვილი.

გიორგის დახმარების თხოვნით „ბათუმელებს“ პედაგოგმა მიმართა, ის სპეციალური მასწავლებელია, გვითხრა, რომ ძალიან სწუხს და სურს ყველასთან მიიტანოს ეს ამბავი, ვისაც დახმარება შეუძლია.

დედის ინფორმაციით, გიორგი ჯანმრთელი დაიბადა, შემდეგ კი დაემართა დაავადება, რომლის გამოც მოტორიკა დაუზიანდა. გიორგი ეტლით მოძრაობს, დადის სკოლაში და სპეციალურ ვარჯიშებზე,

დედა გვიყვება, რომ ბავშვის დაავადების შესახებ გაიგო როცა ის რვა თვის იყო, მანამდე კი, პედიატრის შეფასებით, ბავშვი ჯანმრთელი უნდა ყოფილიყო, თუმცა როგორც მოგვიანებით გაიგეს მშობლებმა, გიორგის ჯანმრთელობის პრობლემები გაცილებით ადრე დაწყებულა და უკვე 2 თვიდან საჭიროებდა სპეციალისტის დახმარებას:

„როცა მივედით ნევროლოგთან და მითხრეს დიაგნოზი, უკვე გართულებული იყო მდგომარეობა. ორი თვის ასაკში რომ მიგვეყვანა, ან კიდევ ცოტა ადრე, ვუშველიდიო. მივედით დაგვიანებით, იმიტომ რომ არაფერი არ ვიცოდი ჯერ ამ დაავადების შესახებ“. 

გიორგი საჯარო სკოლაში სწავლობს, კარგი მოსწავლეა. დედის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტი უფინანსებს ვარჯიშებს, რაც გიორგის სჭირდება.

ლოლა სოზიაშვილის თქმით, მისი მონდომებით და ძალისხმევით გიორგის ეტლის შესყიდვა ერთხელ უკვე დაუფინანსეს, 7 წლის ასაკში, მაგრამ ახლა გიორგისთვის ეს ეტლი მცირე ზომისაა და ეს ხელს უშლის სასწავლო პროცესშიც.

„ძალიან მოუხერხებელი ეტლია და გიორგის მდგომარეობიდან გამომდინარე არაკომფორტულია, არ არის დარბილებული. ეს სარეაბილიტაციო ცენტრშიც არაერთხელ მითხრეს.

გადამიკეთეს კიდეც, მაგრამ მაინც პრობლემურია. ამის გამო სულ გულისრევები ემართება, თავის დამჭერი არ აქვს კარგად, იმიტომ რომ პლასტმასისაა, იხრება გვერდზე. უკვე დიდია, 15 წლისაა და შესაბამისად, ფაქტობრივად ვეღარ გაჩერდება ამ ეტლში. პირველი ნომერია, ჩვენ გვჭირდება ორი, ან სამი ნომერი, ვფიქრობ უფრო ორი“ – ამბობს ლოლა სოზიაშვილი.

გიორგის დედამ საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს მიმართა, მან ეტლის გაცვლაც სცადა, თუმცა უშედეგოდ:

„გავაკეთე ინვოისი და საქართველოს ბანკში შევიტანე, იმავენაირი ეტლი გვინდა მაგრამ 2 ან 3 ზომა. ეტლის გაცვლა და დაფინანსება არ ხდება, თქვენ უნდა შეიძინოთო.

გიორგის ძალიან მძიმე ფორმა აქვს დაავადების. ვარჯიშებთან ერთად დამყავდა ცურვაზე. ვარჯიშებიდან რომ გამოვიდოდით, ცურვაზე შევდიოდით, მაგრამ ახლა, მისი წონიდან გამომდინარე, ცუდი მდგომარეობა აქვს წელთან დაკავშირებითაც. დიდია უკვე, მოგეხსენებათ, 15 წლის ბიჭია და ვეღარ დამყავს ფაქტობრივად ცურვაზე, გადაადგილება გვიჭირს და მხოლოდ ვარჯიშებზე დავდივართ და სკოლაში. ძალიან კარგი აზროვნება აქვს, კონტაქტურია. ძალიან ლამაზი ბავშვია, იმიტომ არა რომ ჩემი შვილია, ძალიან კარგი ბავშვია მართლა.“

გიორგის დედა ვერ მუშაობს, რომ გიორგის არაფერი დააკლდეს რაც დასჭირდება: დამთავრებული მაქვს სამედიცინო, მაგრამ გიორგის გამო ვერ ვმუშაობ. გიორგის გარდა მყავს ორი შვილი კიდევ. ისინი პატარები არიან, 10 წლის, ცხრა წლის, სკოლაში დადიან და ამათ ხომ უნდათ ყურადღება. მეუღლის შემოსავლით ვცხოვრობთ“ – გვითხრა ლოლა სოზიაშვილმა. 

გიორგის დახმარების მსურველებს თანხის გადარიცხვა შეუძლიათ შემდეგ ანგარიშზე: 

საქართველოს ბანკი – GE35BG0000000226675600 

მიმღები: საყვარელაშვილი გურამ [გიორგის მამა]

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 30 ნოემბერი

რუსეთმა ომში სულ 380 ათასზე მეტი სამხედრო დაკარგა – უკრაინის გენშტაბი

რუსეთი კიევს რაკეტებითა და დრონებით თავს დაესხა

15 წლის გიორგის ახალი ეტლი სჭირდება – „სამინისტროში გვითხრეს, თქვენ უნდა შეიძინოთო“ 01.10.2025
15 წლის გიორგის ახალი ეტლი სჭირდება – „სამინისტროში გვითხრეს, თქვენ უნდა შეიძინოთო“
როდის გაიხსნება ბათუმში საბავშვო ბაღი, რომლის ორჯერ რეაბილიტაციაში 5 მილიონი იხარჯება 01.10.2025
როდის გაიხსნება ბათუმში საბავშვო ბაღი, რომლის ორჯერ რეაბილიტაციაში 5 მილიონი იხარჯება
„ტკივილით ვიტანჯები“ – მოქალაქე ამბობს, რომ წამალს ვერ ყიდულობს „ოცნების“ ჯანდაცვის პოლიტიკის გამო 01.10.2025
„ტკივილით ვიტანჯები“ – მოქალაქე ამბობს, რომ წამალს ვერ ყიდულობს „ოცნების“ ჯანდაცვის პოლიტიკის გამო
ბათუმში დააკავეს პირი, რომელმაც საპროტესტო აქციის მონაწილეებს და პოლიციას აგინა 01.10.2025
ბათუმში დააკავეს პირი, რომელმაც საპროტესტო აქციის მონაწილეებს და პოლიციას აგინა
„იქ, სადაც ხალხი ღატაკია, რეჟიმები ლაპარაკობენ მტრებზე“ – რას აჩვენებს ივანიშვილის წერილი 01.10.2025
„იქ, სადაც ხალხი ღატაკია, რეჟიმები ლაპარაკობენ მტრებზე“ – რას აჩვენებს ივანიშვილის წერილი
„აფხაზეთში ცხოვრობდა და ტურისტებს უყვებოდა რუსულ ოკუპაციაზე“ – ვინ არის გელა ხასაია 01.10.2025
„აფხაზეთში ცხოვრობდა და ტურისტებს უყვებოდა რუსულ ოკუპაციაზე“ – ვინ არის გელა ხასაია