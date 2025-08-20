დღეს ბათუმში LIB.GE და რესტორანი „რუსთაველი“ დამეგობრდნენ.
თვეში ერთხელ LIB.Ge აკადემია ბათუმში, სწორედ ამ სივრცეში გამართავს ლექცია-სემინარებსა და დისკუსიებს.
LIB.GE აკადემია არის არაფორმალური განათლების სივრცე და ელექტრონული ბიბლიოთეკა, რომლის ერთ-ერთი მთავარი პროექტია ონლაინ სკოლა საქართველოში მცხოვრები და ემიგრაციაში მყოფი ჩვენი მოქალაქეებისთვის, რომელიც გიორგი კეკელიძემ დააფუძნა.
აკადემიაში რეგისტრაცია მიმდინარეობს, გაკვეთილებს საქართველოში საუკეთესო მასწავლებლები (მასწავლებლის ეროვნული ჯილდოს გამარჯვებულები და ხუთეულის წევრები) გაუძღვებიან.
აღსანიშნავია, რომ Lib.ge – აკადემიის ბრენდის ელჩი ევროპაში ქალბატონი ინგა თოფურია იქნება.