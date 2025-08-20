მთავარი,რეკლამა,სიახლეები

ბათუმში LIB.GE და რესტორანი „რუსთაველი“ დამეგობრდნენ

ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

დღეს ბათუმში LIB.GE და  რესტორანი „რუსთაველი“ დამეგობრდნენ.

თვეში ერთხელ LIB.Ge აკადემია ბათუმში, სწორედ ამ სივრცეში გამართავს ლექცია-სემინარებსა და დისკუსიებს.

LIB.GE აკადემია არის არაფორმალური განათლების სივრცე და ელექტრონული ბიბლიოთეკა, რომლის ერთ-ერთი მთავარი პროექტია ონლაინ სკოლა საქართველოში მცხოვრები და ემიგრაციაში მყოფი ჩვენი მოქალაქეებისთვის, რომელიც გიორგი კეკელიძემ დააფუძნა.

აკადემიაში რეგისტრაცია მიმდინარეობს, გაკვეთილებს საქართველოში საუკეთესო მასწავლებლები (მასწავლებლის ეროვნული ჯილდოს გამარჯვებულები და ხუთეულის წევრები) გაუძღვებიან.

აღსანიშნავია, რომ Lib.ge – აკადემიის ბრენდის ელჩი ევროპაში ქალბატონი ინგა  თოფურია იქნება.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

წელს რუსეთიდან საქართველოში 770 ათასი მოქალაქე შემოვიდა – ექვსი თვის მონაცემები
ავარია ქობულეთის შემოვლით გზაზე – დაიღუპა 4 ადამიანი
ბათუმში LIB.GE და რესტორანი „რუსთაველი“ დამეგობრდნენ
ვინ აშენებს ცათამბჯენებს ფიროსმანის ქუჩაზე და რას აპროტესტებს მოსახლეობა
თიბისი კონცეპტის და Visa-ს ულიმიტო ქეშბექი სითი მოლში
აქტივისტი მზია ამაღლობელის სტენსილის გამო 2 000 ლარით დააჯარიმეს