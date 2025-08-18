მთავარი,სიახლეები

18.08.2025 •
ოთო ქათამაძე თურქეთში გადაიყვანეს, მისი სიცოცხლის გადასარჩენად თანხის შეგროვება გრძელდება
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ბათუმელი რეჟისორი, დრამატურგი და მსახიობი ოთო ქათამაძე სამკურნალოდ თურქეთში გადაიყვანეს.

მისი მდგომარეობა მძიმეა.

ოჯახი მკურნალობისთვის საჭირო თანხის შეგროვებას აგრძელებს.

„ძალიან მძიმედაა საქმე,  ინფექცია მძვინვარებს და ჯერჯერობით არ იხევს უკან… გამთენიას ოთია გადაიყვანეს ქალაქ სამსუნის ერთ-ერთ კლინიკაში, მის მდგომარეობაში სტამბული გამოირიცხა. იმგზავრა ნორმალურად, უკვე ადგილზეა. თურქი ექიმები შეაფასებენ მდგომარეობას და დაისახება მკურნალობის კონკრეტული გეგმა. დეტალები ჯერ არ ვიცით, მაგრამ როგორც კი გვეცოდინება მოგახსენებთ. არ ნებდება ჩვენი მეგობარი და არც ჩვენ დავნებდებით, მეგობრებო. ძალიან ვჭირდებით ჩვენს ოთიას,“ – წერენ ოთო ქათამაძის მეგობრები.

ოთო ქათამაძის დახმარების მსურველებმა შეგიძლიათ თანხა გადარიცხოთ შემდეგ ანგარიშის ნომრებზე:

#GE18TB7915445064300021

#GE13BG0000000862494700

მიმღები: ქეთევან კუპრეიშვილი (ოთო ქათამაძის დედა)

ოთო ქათამაძეს ანევრიზმა გაუსკდა, რის შემდეგად ის რეანიმაციაში მოათავსეს. რეჟისორის მდგომარეობა რეანიმაციაში დამძიმდა და მისი თურქეთში გადაყვანა გახდა საჭირო.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

