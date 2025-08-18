ოთო ქათამაძე თურქეთში გადაიყვანეს, მისი სიცოცხლის გადასარჩენად თანხის შეგროვება გრძელდება

ბათუმელი რეჟისორი, დრამატურგი და მსახიობი ოთო ქათამაძე სამკურნალოდ თურქეთში გადაიყვანეს.
მისი მდგომარეობა მძიმეა.
ოჯახი მკურნალობისთვის საჭირო თანხის შეგროვებას აგრძელებს.
„ძალიან მძიმედაა საქმე, ინფექცია მძვინვარებს და ჯერჯერობით არ იხევს უკან… გამთენიას ოთია გადაიყვანეს ქალაქ სამსუნის ერთ-ერთ კლინიკაში, მის მდგომარეობაში სტამბული გამოირიცხა. იმგზავრა ნორმალურად, უკვე ადგილზეა. თურქი ექიმები შეაფასებენ მდგომარეობას და დაისახება მკურნალობის კონკრეტული გეგმა. დეტალები ჯერ არ ვიცით, მაგრამ როგორც კი გვეცოდინება მოგახსენებთ. არ ნებდება ჩვენი მეგობარი და არც ჩვენ დავნებდებით, მეგობრებო. ძალიან ვჭირდებით ჩვენს ოთიას,“ – წერენ ოთო ქათამაძის მეგობრები.
ოთო ქათამაძის დახმარების მსურველებმა შეგიძლიათ თანხა გადარიცხოთ შემდეგ ანგარიშის ნომრებზე:
#GE18TB7915445064300021
#GE13BG0000000862494700
მიმღები: ქეთევან კუპრეიშვილი (ოთო ქათამაძის დედა)
ოთო ქათამაძეს ანევრიზმა გაუსკდა, რის შემდეგად ის რეანიმაციაში მოათავსეს. რეჟისორის მდგომარეობა რეანიმაციაში დამძიმდა და მისი თურქეთში გადაყვანა გახდა საჭირო.