„როგორც გადმოცემით ვიცი, გოცირიძეს თან ჰქონდა დანა“ – აქციაზე დაკავებულების ადვოკატი

დღეს, 17 აგვისტოს, სამოქალაქო აქტივისტებს, თორნიკე თოშხუას და მინდია შერვაშიძეს, ბრალი წარუდგინეს.
როგორც აქტივისტების ადვოკატი, ომარ ფურცელაძე „ბათუმელებთან“ ამბობს, აქტივისტებს ბრალი წარდგენილი აქვთ სსკ-ის 126-ე მუხლის პირველი პრიმა ბ ქვეპუნქტით, რაც გულისხმობს ჯგუფურ ძალადობას.
ადვოკატის განცხადებით, დაკავებული აქტივისტები ბრალს არ აღიარებენ.
ადვოკატის თქმით, თორნიკე თოშხუას და მინდია შერვაშიძეს ვინმე ბექა გოცირიძე უჩივის, რომელიც რუსეთაველის პროტესტში მონაწილე სამოქალაქო აქტივისტების თქმით, არაერთხელ არის შენიშნული პროვოკაციის მოწყობის მცდელობაში.
„ამ ეტაპზე არავითარი საფუძველი არ არსებობს იმისთვის, რომ აქტივისტები დაკავებული იყვნენ. წარმოუდგენელია, იმიტომ, რომ თვითონ მუხლი, ნაკლებად მძიმეა და როგორც წესი, ამ ბრალზე დაკავება არ ხდება თუ რაიმე კონკრეტული რისკი არ არსებობს.
ამიტომ აშკარაა, რომ რუსთაველის კონტექსტი განაპირობებს მათ დაკავებას და მეორე, ამ საქმეში რაიმე განსაკუთრებული დანაშაულის მტკიცება არ არის“, – ამბობს თოშხუას და შერვაშიძის ადვოკატი ომარ ფურცელაძე.
ფეისბუქში ვრცელდება ვიდეო-კადრები, სადაც მოქალაქეების თქმით, რუსთაველზე მომხდარი ინცინდენტის ფაქტია ასახული. შესაბამისად, ადვოკატს ვკითხეთ, რამდენად ავთნტურია ეს კადრები და ნამდვილად თუ ასახავს შემთხვევას, როცა ბექა გოცირიძე პროტესტის მონაწილეებს მიუვარდა.
„ახლახან გამოვედი იზოლატორიდან, ამიტომ ამ ეტაპზე არანაირი ინფორმაცია არ მაქვს კადრებზე. თუმცა, საჯარო წყაროებიდან გავრცელებული ინფორმაციით დგინდება ის, რომ ეს ადამიანი – ბექა გოცირიძე, არა მარტო ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, არამედ არაერთხელ იმყოფებოდა რუსთაველზე პროვოკაციის მოწყობის მიზნით. მათ შორის, ახალი წლის პერიოდში, მათ შორის 17 მაისს და გამოირჩეოდა განსაკუთრებული აგრესიით.
აქციის მონაწილეებს აყენებდა სიტყვიერ შეურაცხყოფას, აკეთებდა პროვოცირებას კონფლიქტის გამოწვევის მიზნით და ეს გრძელდებოდა თვეების განმავლობაში. ამის ამსახველი რამდენიმე ვიდეო-მასალა უნდა არსებობდეს და ამ ეტაპზე ვადგენთ, სად და რა ფორმით არის.
ამ კონკრეტულ შემთხვევაშიც, როგორც გადმოცემით ვიცით და მოწმეების ჩვენებით უნდა დადგინდეს, ამ ადამიანს თან ჰქონდა დანა. გამოყენების მიზანიც უნდა ყოფილიყო სავარაუდოდ, თავდასხმა აქციის მონაწილეებზე“, – ამბობს ადვოკატი.
სოციალურ ქსელში ასევე ვრცელდება ბექა გოცირიძის ფოტოები, სადაც ის „ქართული ოცნების“ პროპაგანდისტებთან ერთად არის ასახული.
ადვოკატის თქმით, ჯერჯერობით ამ დეტალებზე ინფორმაციას არ ფლობს.
დაკავებული აქტივისტების წინასასამართლო სხდომის თარიღი ჯერ არ არის ჩანიშნული. ამიტომ დატოვებენ თუ არა აქტივისტებს წინასწარ პატიმრობაში, ჯერ უცნობია.
თორნიკე თოშხუას და მინდია შერვაშიძის დაკავებას „დროას“ ლიდერი ელენე ხოშტარიაც გამოეხმაურა – მან დღეს ფეისბუქზე დაწერა, რომ დაკავებულები პოლიტიკური პატიმრები არიან.
„მიუხედავად იმისა, რომ თავდასხმა გოცირიძემ განახორციელა, რეჟიმის პოლიციამ აქციის ის მონაწილეები დააკავა, რომლებმაც თავდასხმა მოიგერიეს. ცხადია, რომ რეჟიმის დაგეგმილი პროვოკაციის მიზანი სწორედ აქციის მონაწილეების წინააღმდეგ პოლიტიკური ანგარიშსწორება იყო.
სოლიდარობას და თანადგომას ვუცხადებთ რეჟიმის ტყვეებს, თორნიკეს და მინდიას“, – წერს ელენე ხოშტარია.
შეგახსენებთ, რომ საპროტესტო აქციებზე, რომელიც ქვეყანაში მე-9 თვეა იმართება, „ქართული ოცნების“ ხელისუფლებმა 65-მდე ადამიანია სისხლის სამართლის წესით დააკავა.
ამ დროისთვის მხოლოდ ორი სინდისის პატიმარი გაათავისუფლეს.
ქვეყანაში ახალი არჩევნების და პოლიტიკური პატიმრების გათავისუფლების მოთხოვნით, საპროტესტო აქციები ისევ გრძელდება.
_________________
მთავარი ფოტო: დაკავებული აქტივისტები თორნიკე თოშხუა და მინდია შერვაშიძე.