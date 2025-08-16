მთავარი,სიახლეები

ავარია ქობულეთი-ბათუმის ავტობანზე – დაიღუპა 1 ადამიანი
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ავარია მოხდა ქობულეთი-ბათუმის შემოვლით გზაზე, რომელიც მსხვერპლით დასრულდა.

ავარიის შედეგად დაიღუპა ერთი ადამიანი, რამდენიმე დაშავებული კი კლინიკაშია გადაყვანილი.

ავარიის გამო მოძრაობა გარკვეული დროით შეფერხებულიყო იყო ავტობანზე.

შსს-ს ინფორმაციით გამოძიება მიმდინარეობს სსკ-ის 276-ე მუხლის 6 ნაწილით, რაც გულისხმობს ავტომობილის ან სხვა მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევას, რამაც ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა გამოიწვია.

შემთხვევა დღეს, 16 აგვისტოს მოხდა.

 

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
ავარია ქობულეთის შემოვლით გზაზე – დაშავებულია 3 ბავშვი
გონიოს ხიდთან ერთმანეთს მოპედი და მინივენი შეეჯახა – ხიდზე მოძრაობა გადაკეტილია
ავარია ბათუმში, დაშავდა რამდენიმე ადამიანი
ავტომანქანა მოპედს დაეჯახა – ავარია ბათუმში
ყირიმზე მინიმუმ 3 რუსული თვითმფრინავი დავაზიანეთ – უკრაინის საჰაერო თავდაცვა

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 29 ივლისი

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 30 დეკემბერი

არ მიიღოთ „უცხო ინტერესების გამტარებლის" ყალბი და შეურაცხმყოფელი იარლიყები – განცხადება
ავარია ქობულეთი-ბათუმის ავტობანზე – დაიღუპა 1 ადამიანი
ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 16 აგვისტო
„ოცნების" შემწირველი სარფში მასშტაბური კომპლექსის აშენებას გეგმავს
„ვაპირებთ ბოლომდე ბრძოლას" – ინტერვუ NGO-ების ხელმძღვანელების პატიმრობით მუქარაზე
„სანამ ბიძინა გაიქცევა…" – ზურა გირჩი ჯაფარიძის წერილი ციხიდან
