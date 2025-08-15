მთავარი,სიახლეები

როგორი ამინდი იქნება შაბათ-კვირას ბათუმში

15.08.2025 •
როგორი ამინდი იქნება შაბათ-კვირას ბათუმში
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

გარემოს ეროვნული სააგენტოს აჭარის რეგიონული ჰიდრომეტეოროლოგიური ობსერვატორიის ინფორმაციით, 15 აგვისტოს 21 საათიდან 16 აგვისტოს 21 საათამდე აჭარაში მოსალოდნელია ცვალებადი მოღრუბლულობა, უმეტესად უნალექოდ;

იქროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი 8-13 მეტრი წამში;

ჰაერის ტემპერატურა სანაპირო ზოლსა და მთიან რაიონებში:

  • დღისით: 25 – 30 გრადუსი სითბო
  • ღამით: 18 – 23 გრადუსი სითბო

მაღალმთიან ზონაში:

  • დღისით: 22 – 27 გრადუსი სითბო
  • ღამით: 8 – 13 გრადუსი სითბო

ზღვის ღელვა 2-3 ბალი იქნება, ზღვის წყლის ტემპერატურა +28 გრადუსია.

  • სინოპტიკოსების ცნობით, 17-18 აგვისტოს აჭარაში მოსალოდნელია უმეტესად უნალექო ამინდი.

______________________

ფოტო „ბათუმელების“ არქივიდან.

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 28 თებერვალი

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 19 თებერვალი

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 11 დეკემბერი

ბათუმის 9 ქუჩაზე წყალმომარაგება 22:00 საათამდე შეწყდა 15.08.2025
ბათუმის 9 ქუჩაზე წყალმომარაგება 22:00 საათამდე შეწყდა
„ნებდებიან მხოლოდ ისინი, ვისთვისაც თავისუფლება არაფერს ნიშნავს“ – დავით ხომერიკი 15.08.2025
„ნებდებიან მხოლოდ ისინი, ვისთვისაც თავისუფლება არაფერს ნიშნავს“ – დავით ხომერიკი
რეჟისორ ოთარ ქათამაძეს დახმარება სჭირდება 15.08.2025
რეჟისორ ოთარ ქათამაძეს დახმარება სჭირდება
ბათუმში აქტივისტი მზია ამაღლობელის სტენსილის გამო დააჯარიმეს 15.08.2025
ბათუმში აქტივისტი მზია ამაღლობელის სტენსილის გამო დააჯარიმეს
როგორი ამინდი იქნება შაბათ-კვირას ბათუმში 15.08.2025
როგორი ამინდი იქნება შაბათ-კვირას ბათუმში
რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 15 აგვისტო 15.08.2025
რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 15 აგვისტო