ზუგდიდელი მედროშე შალვა ესართია 7 დღით დააპატიმრეს

05.12.2025 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

საპროტესტო აქციების ზუგდიდელ მედროშეს, შალვა ესართიას 7 დღით ადმინისტრაციული პატიმრობა შეუფარდეს. სასამართლო პროცესი ზუგდიდის რაიონულ სასამართლოში დღეს, 5 დეკემბერს გაიმართა. გადაწყვეტილება მოსამართლე ნინო ჭაბუკიანმა მიიღო.

შალვა ესართიას საპროტესტო აქციაზე ბანერის გამო ედავებოდნენ, რომელზეც ეწერა: „მილიცია, იდი ნა*უი“. შსს-მ მიიჩნია, რომ ეს პოლიციის შეურაცხყოფაა. გარდა ამისა, მედროშე 23 ოქტომბრის აქციაზე მოტოციკლისტის ჩაფხუტით იყო.

„რატომ არის შეურაცხმყოფელი? მე ბანერზე მეწერა მილიცია და არა პოლიცია. ამ ბანერით დავდივარ აქციაზე დიდი ხანია. ახლა მოიფიქრეს, რომ ოქმი უნდა შეედგინათ. დამიბარეს პოლიციის სამმართველოში და ოქმი გადმომცეს. ოქმში ისიც წერია, რომ სახეს ვიფარავდი ჩაფხუტით. თუ სახეს ვიფარავდი, როგორ დაადგინეს, რომ მე ვიყავი?“ – უთხრა „ბათუმელებთან“ დღეს, 5 დეკემბერს შალვა ესართიამ.

შალვა ესართიას შსს ასკ-ის ორი მუხლის დარღვევას ედავებოდა: 173-ე მუხლის მე-3 ნაწილი [პოლიციელის შეურაცხყოფა ] და 174-ე მუხლით მე-10 ნაწილით [შეკრების და მანიფესტაციის წესის დარღვევა]. ეს მუხლები ითვალისწინებს, როგორც ჯარიმას, ასევე პატიმრობას.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
