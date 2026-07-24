კრასნოდარში დააკავეს ქალი, რომელმაც დრონით თავდასხმის ვიდეო გამოაქვეყნა

რუსული მედიის თანახმად, პოლიციამ დააკავა 19 წლის გოგო, რომელმაც დრონების თავდასხმის შედეგები, ანუ ხანძარი გადაიღო და შემდეგ ეს ვიდეო სოციალურ ქსელში გაავრცელა.
მედიის თანახმად, 22 ივლისს, კრასნოდარის მხარეში უკრაინული დრონების თავდასხმის შემდეგ, ადგილობრივ Telegram არხებზე გავრცელდა ვიდეო, სადაც ახალგაზრდა ქალი ხანძრისკენ მიუთითებს და სარკასტულად ამბობს: „მაგარია, დედა უმუშევარი დარჩა“.
პოლიციის ცნობით, ცენტრი E-ის თანამშრომლებმა ერთ-ერთი აპლიკაციის შეტყობინებაში აღმოაჩინეს პოსტი, „რომელშიც ქალი მიუთითებს საწყობზე, სადაც დრონით თავდასხმის შემდეგ ხანძარი გაჩნდა და მის გვერდით არსებულ სხვა ობიექტებზე“.
სამართალდამცავებმა დაადგინეს ამ ვიდეოს ავტორი – ის აღმოჩნდა 19 წლის გოგო, ადგილობრივ მცხოვრები.
ქალმა დაარღვია ყუბანის ტერიტორიაზე არსებული აკრძალვა, რაც არეგულირებს საჰაერო თავდაცვის სისტემების მუშაობის, დრონების გამოყენების შედეგების და სამხედრო ნაწილების ადგილმდებარეობის შესახებ მასალების გადაღებასა და გავრცელებას – აცხადებენ რუსეთის სახელმწიფოს წარმომადგენლები.
პოლიციამ ასევე გამოაქვეყნეს ამ გოგოს ბოდიშის მოხდის ვიდეო.