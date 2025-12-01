2026 წელს სკოლის ადმინისტრაციის და ექთნის ხელფასები მხოლოდ 20%-ით გაიზრდება

2026 წლის ბიუჯეტის პროექტის მიხედვით, სკოლის ადმინისტრაციის პერსონალის, სკოლის ექთნების და მანდატურების ხელფასი მომავალი წლიდან მხოლოდ 20%-ით გაიზრდება.
ეს იმ ფონზე, როდესაც თანამდებობის პირთა ხელფასები გასულ წელს მნიშვნელოვნად გაიზარდა – მაგალითად, პარლამენტის თავმჯდომარის ხელფასი 6 740 ლარიდან 14 600 ლარამდე, ხოლო პარლამენტის რიგითი წევრის – 4 624 ლარიდან 11 680 ლარამდე.
ეს მაშინ, როცა საჯარო სკოლებში დასაქმებული ექთნებისა და ექიმების ხელფასი საშუალოდ 500-700 ლარია.
2026 წლის ბიუჯეტის პროექტის განმარტებითი ბარათის მიხედვით, სკოლის ადმინისტრაციაზე ხელფასების ზრდა სკოლამდელი და ზოგადი განათლების ბიუჯეტის 1 მილიარდ 923 მილიონ ლარამდე გაზრდას უკავშირდება.
სწორედ ამ „გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში“ გაეზრდებათ ხელფასი 20%-ით სკოლის ადმინისტრაციის თანამშრომლებს.