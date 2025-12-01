განათლება,მთავარი,სიახლეები

01.12.2025 •
2026 წელს სკოლის ადმინისტრაციის და ექთნის ხელფასები მხოლოდ 20%-ით გაიზრდება
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

2026 წლის ბიუჯეტის პროექტის მიხედვით, სკოლის ადმინისტრაციის პერსონალის, სკოლის ექთნების და მანდატურების ხელფასი მომავალი წლიდან მხოლოდ 20%-ით გაიზრდება.

ეს იმ ფონზე, როდესაც თანამდებობის პირთა ხელფასები გასულ წელს მნიშვნელოვნად გაიზარდა – მაგალითად, პარლამენტის თავმჯდომარის ხელფასი  6 740 ლარიდან  14 600 ლარამდე, ხოლო პარლამენტის რიგითი წევრის – 4 624 ლარიდან 11 680 ლარამდე.

ეს მაშინ, როცა საჯარო სკოლებში დასაქმებული ექთნებისა და ექიმების ხელფასი საშუალოდ 500-700 ლარია.

2026 წლის ბიუჯეტის პროექტის განმარტებითი ბარათის მიხედვით, სკოლის ადმინისტრაციაზე ხელფასების ზრდა სკოლამდელი და ზოგადი განათლების ბიუჯეტის 1 მილიარდ 923 მილიონ ლარამდე გაზრდას უკავშირდება.

სწორედ ამ „გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში“ გაეზრდებათ ხელფასი 20%-ით  სკოლის ადმინისტრაციის თანამშრომლებს.

 

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
