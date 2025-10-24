ღარიბაშვილისთვის პროკურატურა 1 მილიონის გირაოს შეფარდებას ითხოვს და არა მის დაპატიმრებას

საქართველოს ყოფილ პრემიერ-მინისტრს, ირაკლი ღარიბაშვილს პროკურატურამ დღეს, 24 ოქტომბერს, ბრალი წარუდგინა. ირაკლი ღარიბაშვილს გამოძიება განსაკუთრებით დიდი ოდენობით უკანონო შემოსავლების ლეგალიზებას – ფულის გათეთრებას ედავება.
პროკურატურის ინფორმაციით, ირაკლი ღარიბაშვილი სხვადასხვა უკანონო შემოსავლებს იღებდა, მისი სახლის ჩხრეკის შედეგად კი 6 მილიონ 500 ათასი ამერიკული დოლარი ამოიღეს.
ირაკლი ღარიბაშვილს არ დააპატიმრებენ. პროკურატურამ უკვე მიმართა სასამართლოს აღკვეთი ღონისძიების სახით გირაოს გამოყენებაზე. პროკურატურა ყოფილი პრემიერისთვის 1 მილიონი ლარი გირაოს შეფარდებას ითხოვს. ირაკლი ღარიბაშვილს ასევე აეკრძალება ქვეყნის დატოვება.
პროკურატურამ დღეს, 24 ოქტომბერს გამართულ ბრიფინგზე ყურადღება გაამახვილა იმაზე, რომ ირაკლი ღარიბაშვილი წარდგენილ ბრალდებაში თავს სრულად დამნაშავედ მიიჩნევს.
ირაკლი ღარიბაშვილს ბრალი სსკ-ის 194-ს მუხლის მესამე ნაწილის შესაბამისად წარუდგინეს. ეს მუხლი ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 9-დან 12 წლამდე.