ევროკავშირი რუსეთისთვის ცას ხურავს, ვერ იფრენენ ოლიგარქების თვითმფრინავებიც

ევროკავშირი გეგმავს საჰაერო სივრცე შეუზღუდოს თვითმფრინავებს, რომლებიც ეკუთვნის რუსეთს, რეგისტრირებულია რუსეთში ან კონტროლდება რუსეთიდან.

ისინი ვერ შეძლებენ ევროკავშირის ტერიტორიაზე დაშვებას, აფრენას ან გადაფრენას.

მათ შორის შეზღუდვა ეხება ოლიგარქების კერძო თვითმფრინავებსაც.

ამის შესახებ ევროკომისიის თავმჯდომარე ურსულა ფონ დერ ლაიენი წერს ტვიტერზე.

First, we are shutting down the EU airspace for Russian-owned, Russian registered or Russian-controlled aircraft.

They won’t be able to land in, take off or overfly the territory of the EU.

Including the private jets of oligarchs. pic.twitter.com/o551M9zekQ

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 27, 2022