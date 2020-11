სტუდენტური კინოფესტივალის ქართველი და უცხოელი გამარჯვებულები

თბილისში 4-6 ნოემბერს საერთაშორისო სტუდენტური კინოფესტივალი ონლაინ გაიმართა.

ფესტივალში 17 ახალგაზრდა კინორეჟისორი მონაწილეობდა.

სრულმეტრაჟიანი ფილმის პროექტში გამოვლინდა სამი გამარჯვებული კონკურსანტი.

პირველი ადგილი – „ჩატვირთვა“, რეჟისორი გიორგი წილოსანი

მეორე ადგილი – „დიდი და პატარა ხელები“, რეჟისორი ვაჟიკო ჩაჩხიანი

მესამე ადგილი – „დაბრუნება“, რეჟისორი გურამ ბაქრაძე

საუკეთესო მოკლემეტრაჟიანი მხატვრული ფილმის ნომინაციაში გამარჯვებულად დასახელდა არგენტინული ფილმი THE PACK OF THREE, რეჟისორი – კევინ ზაიატი.

საუკეთესო დოკუმენტური ფილმისთვის ისევ არგენტინული ფილმი დაჯილდოვდა, სახელწოდებით SHENDY WU A DIARY, რეჟისორი – ინგრიდ პროკოპერი.

საუკეთესო ანიმაციური ფილმის კატეგორიაში კი პოლონური ფილმი GUILT-ი დასახელდა. ფილმის რეჟისორია მარჯანა ურბასკა.

ჟიურის გადაწყვეტილებით, ასევე გაიცა სპეციალური აღნიშვნის 4 დიპლომი რეჟისურისათვის, რომელიც გადაეცა ზვიად ციკოლიას ფილმისთვის – „საზღაური“, Lasse Holdhuss / Moonjump გერმანია, Juana Varela / Ruido – Noise არგენტინა და Roy Alon / Late Kaddish ისრაელი.

პირველი ადგილის მფლობელს 5 ათასი ლარი გადაეცა საჩუქრად. ფულადი პრიზით დაჯილდოვდნენ სხვა გამარჯვებულებიც.

ფესტივალის ორგანიზატორი თბილისის რუსთაველის სახელობის თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტია.