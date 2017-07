დღეს შავი ზღვის მე-11 ჯაზფესტივალი იხსნება

დღეს, 27 ივლისს, ბათუმში შავი ზღვის რიგით მე-11 ჯაზფესტივალი იხსნება. ფესტივალს კლუბ Take Five -ში CORY HENRY & THE FUNK APOSTLES -ი გახსნის.

ფესტივალის ფარგლებში 28 ივლისს, 20:00 საათზე, ბათუმის ჩოგბურთის მოედანზე JAMIROQUAI იმღერებს, რომლის კონცერტზეც დასასწრები ყველა ბილეთი გაყიდულია. 29 ივლისს ბათუმელი მსმენელის წინაშე DE LA SOUL -ი წარსდგება, 30 ივლისს კი ფესტივალს JOSS STONE დახურავს. მათ კონცერტებზე დასასწრები ბილეთები ჯერ ისევ იყიდება.

ფესტივალის სამივე დღეს კლუბ Take Five-ში MATTHEW HARTNETT & THE GUMBO ALL STARS-ის, LOU BERRY-ს, KORDZ & GIORGI ZAGARELI-სა და MF ROBOTS-ის კონცერტები გაიმართება.

