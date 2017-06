გაერთიანებული სამეფოს არმიის ორკესტრი ბათუმში

18 ივნისს ექვს საათზე დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებული სამეფოს არმიის ორკესტრი „The Salamanca Band & Bugles of The Rifles“-ი ბათუმის პიაცაზე კონცერტს გამართავს, რომელზე დასწრებაც ნებისმიერი მსურველისთვის უფასო იქნება.

ბათუმის გარდა, 16 ივნისს ბენდი კონცერტს ეროვნული გვარდიის სამხედრო-საჩვენებლო ორკესტრთან ერთად თბილისშიც გამართავს.

ბრიტანული სამხედრო ბენდი კონცერტებს საქართველოში ყოველწლიურად ატარებს, კონცერტებზე სამხედრო მარშები და თანამედროვე მუსიკალური ნაწარმოებები სრულდება.

საქართველოში ბენდის მიერ ჩატარებულ კონცერტებს მთლიანად აფინანსებს თბილისში არსებული ბრიტანეთის საელჩო.

„The Salamanca Band and Bugles of The Rifles“-ი გაერთიანებული სამეფოს სამხრეთ-დასავლეთის ერთადერთი ტერიტორიული არმიის ბენდია. ბენდს სახელი 1812 წლის 22 ივლისს იბერიის ნახევარკუნძულზე მომხდარი სალამანკას ბრძოლის პატივსაცემად დაერქვა.