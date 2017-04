ამერიკის დღეები – ბათუმში დაგეგმილი ღონისძიებები

წელს, აშშ და საქართველო თანამშრომლობის 25 წელს აღნიშნავს. საამისოდ აშშ-ს საელჩო საქართველოში, საიუბილეო ღონისძიებებს ქვეყნის სხვადასხვა ქალაქში გამართავს. საზეიმო აქტივობები ბათუმშიც დაიგეგმა.

ამერიკის დღეები ბათუმში, 24 აპრილს, 12:00 საათზე, ამერიკულ კუთხეში, ამერიკის საელჩოსა და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლების მისასალმებელი მიმართვით გაიხსნება.

ამავე დღეს, 15:00 საათზე, ძმები ნობელების სახელობის ბათუმის ტექნოლოგიურ მუზეუმში გაიხსნება ფოტო გამოფენა – „ჯონ სტეინბეკის და რობერტ კაპას მოგზაურობა საქართველოში“.

15:00 – 16:30 საათზე, ბათუმის ამერიკულ კუთხეში მოეწყობა დოკუმენტური ფილმის ჩვენება/დისკუსია „ურბანული დაგეგმარება“ (“Urban Planning”), რომელიც აშშ-ს სახელმწიფო დეპარტამენტის სატელევიზიო პროექტია.

17:00 –18:00 საათზე კი ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის მუსიკალურ სკოლაში გაიმართება ფლეშ მობი და კლასიკური მუსიკის საღამო.

25 აპრილს 11:00-13:30 საათზე, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ამერიკანისტიკის კონფერენცია (American Studies Conference) იმართება.

14:00-15:00 საათზე კი, ამავე ლოკაციაზე ოლიკო ჟღენტის დოკუმენტური ფილმის -„ჯონ სტეინბეკი და რუსული ჟურნალის“ (John Steinbeck and the Russian Journal”) ჩვენება მოეწყობა. კინოჩვენების შემდეგ გაიმართება დისკუსია. ფილმი ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის სატელევიზიო პროექტია.



11:00-12:00 საათზე, ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტში ოლიკო ჟღენტის კიდევ ერთი დოკუმენტური ფილმის “ვიხსენებთ ბალანჩინს” (“Balanchine and the Ballet”) ჩვენება მოეწყობა.

16:00 საათზე აჭარის ხელოვნების მუზეუმის გალერეაში მხატვარი ნინო ნიჟარაძის ნამუშევრები გამოიფინება. გამოფენის სახელწოდებაა „ეპისტოლიარული გრაფიკა“.

18:00 საათზე კი ბათუმის ბულვარში, საზაფხულო თეატრში ბათუმის ჯაზ ბიგ ბენდის კონცერტი (Jazz Big Band Batumi)გაიმართება.

26 აპრილს ბათუმში ამერიკული ფილმების დღე მოეწყობა – Hollywood comes to Georgia. რომლის ფარგლებშიც – ბათუმის ამერიკული კუთხეში მტელი დღის განმავლობაში ნაჩვენები იქნება შემდეგი ფილმები ინგლისურ ენაზე (ქართული სუბტიტრებით):

10:30 – ალადინი ( Aladdin )

12:10 – ბეტმენის დაბრუნება ( Batman Returns )

14:30 – ნიუზის ( Newsies ) მიუზიკლი

მიუზიკლი 17:00 – სასიკვდილო იარაღი 3 ( Lethal Weapon 3 )

19:10 – პირადი მცველი (The Bodyguard)

27 აპრილს, დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში გაიმართება მრგვალი მაგიდა „სამოქალაქო აქტივობა ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოში, და მედია კომუნიკაციების“ თემაზე.

19:00 საათზე კი ანბანის კოშკიდან სტარტს აიღებს ბათუმის ტრადიციული ველორბოლა – Critical Mass Batumi.

28 აპრილს, 13:00-16:30 საათამდე, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში , საინფორმაციო გამოფენა მოეწყობა, რომლის სტუმრებსაც საშუალება ექნებათ გაიგონ ყველა იმ შესაძლებლობების შესახებ, რომელთაც აშშ-ის საელჩო, აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID) და ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაცია (MCC) პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად სთავაზობს. გამოფენაზე წარმოდგენილი იქნება ინფორმაცია საგანმანათლებლო EducationUSA და საგრანტო პროგრამების შესახებ.

აქვე 16:30-18:00 საათზე მოეწყობა კონცერტი, რომელშიც როკ-ბენდი “Melomaniakk” , ჰიპ-ჰოპ მოცეკვავეთა ჯგუფი “Two Step Crew” და რევაზ ლაღიძის გოგონათა გუნდი მიიღებს მონაწილეობას.