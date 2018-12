2019 წლის ვენეციის ბიენალეზე საქართველოს ანა ეძგვერაძე წარადგენს

2019 წლის ვენეციის 58-ე ხელოვნების საერთაშორისო ბიენალეზე საქართველოს ეროვნულ პავილიონს 32 წლის მხატვარი ანა ეძგვერაძე, იგივე ანა კ.ე. წარადგენს.

მხატვარ Anna K.E.-სა და კურატორ მარგო ნორტონის, გალერეა სიმონე სუბალისა და პროჯექთ ართბითის პროექტი „REARMIRRORVIEW Simulation is Simulation, is Simulation, is Simulation…“ გამარჯვებულად „creative georgia“-ს ექსპერტთა კომისიამ გამოავლინა.

„2019 წლის ვენეციის 58-ე საერთაშორისო ბიენალეზე ქართული პავილიონისთვის – Anna K.E. გეგმავს შექმნას მასშტაბური ნამუშევარი – სპეციფიკური არქიტექტურული გარემო.

მისი ეს, ამ დროისთვის ყველაზე ამბიციური პროექტი, ხელოვანის შემოქმედების ბევრ წამყვან მოტივს აერთიანებს, რომლებიც მან თავისი შემოქმედებითი კარიერის განმავლობაში ღრმად იკვლია და დაამუშავა.

არტისტს, რომელიც კლასიკურ ბალეტს პროფესიულად სწავლობდა, სივრცეში სხეულის მოძრაობის განსაკუთრებულად ზუსტი განცდის ნიჭი აქვს, ამიტომ მის შემოქმედებაში შექმნილ დენად არქიტექტურულ სივრცეებს ყოველთვის ქორეოგრაფიულობა გამოარჩევს“, – ნათქვამია საკონკურსო კომისიის შეფასებაში.

ანა ეძგვერაძემ საქართველოში ვახტანგ ჭაბუკიანის სახელობის საბალეტო სკოლა დაამთავრა, შემდეგ კი სწავლა დიუსელდორფის სამხატვრო აკადემიაში განაგრძო.

მისი გამოფენები სხვადასხვა დროს იმართება ბერლინში, დიუსელდორფში, ჩიკაგოში, ნიუ-იორკსა და ისრაელში.

2019 წლის ვენეციის ბიენალე ოფიციალურად 11 მაისს გაიხსნება და 24 ნოემბრამდე გასტანს.

„გეცხოვროთ საინტერესო დროს“ (May You Live in Interesting Times) – ეს იქნება 2019 წლის ვენეციის ხელოვნების საერთაშორისო ბიენალეს კონცეფცია, რაც მსოფლიოს თანამედროვე ხელოვანთა ნამუშევრებს ერთ სივრცეში გააერთიანებს.