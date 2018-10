ხმაურისთვის 16-ჯერ დაჯარიმებული ღამის კლუბი ბათუმში

გადაჭარბებული ხმაურის გამო ბათუმში მდებარე ღამის კლუბი UP TO YOU მუნიციპალური სერვისების სააგენტოს ხმაურის დონის მონიტორინგის სამსახურმა 16-ჯერ დააჯარიმა .ტურისტული სეზონის დასრულების გამო ღამის კლუბის კონსტრუქციას მფლობელი უკვე შლის.

„კლუბი „ჰილტონის“ წინ მდებარეობს, იქ აპარტამენტებიც არის და სასტუმროც და ხან ერთი სტუმარი იძახებდა ჩვენს სამსახურს, ხან – მეორე. ხალხს აწუხებდა იქედან გამომავალი ხმაური. არ გაჭრა არც გაფრთხილებამ, არც დალაპარაკებამ. პირველად და მეორედ რომ დაჯარიმდა, შევხვდი მესაკუთრეს, ვუთხარი, რომ ასე არ შეიძლებოდა გაგრძელება. ჩვენი თვითმიზანი არ არის ბიზნესის დაჯარიმება, გვინდა ხელი შევუწყოთ ბიზნესს, მაგრამ ეს მეტისმეტი იყო. გვითხრეს მუსიკას ვერ დავუწევთ, ყველაზე კარგი აპარატურა ჩვენ გვაქვსო“, – აღნიშნა „ბათუმელებთან“ ა(ა)იპ მუნიციპალური სერვისების სააგენტოს ხმაურის დონის მონიტორინგის განყოფილების უფროსმა, თემურ ხოზრევანიძემ.

„კლუბმა სასამართლოს მიმართა და ჯერჯერობით ვერ ხდება აღსრულება, რადგან ველოდებით სასამართლოს გადაწყვეტილებას“, – ამბობს მუნიციპალური სერვისების სააგენტოს იურისტი ლაშა მამულაძე.

იურისტის თქმით, იმ შემთხვევაში თუ სასამართლო სააგენტოს მოთხოვნას გაითვალისწინებს, ხმაურის გადაჭარბების გამო კლუბს 15 500 ლარის გადახდა მოუწევს ბიუჯეტის სასარგებლოდ.

ღამის კლუბების ხმაურის თავიდან ასარიდებლად ხმაურის დონის მონიტორინგის განყოფილების უფროსი თემურ ხოზრევანიძე ერთ გზას ხედავს. იგი მიიჩნევს, რომ ასეთი კლუბები სჯობს ისეთ ტერიტორიაზე იყოს განთავსებული ერთად, სადაც ხმაური არც მოსახლეობას შეუაწუხებს და არც ტურისტებს.

გადაჭარბებულ ხმაურზე ჯარიმები ბათუმის მერიამ პირველი ივლისიდან აამოქმედა, ანუ მას შემდეგ, რაც მერიაში ხმის დონის მონიტორინგის ჯგუფში შეიქმნა. მანამდე ხმაურზე რეაგირება საპატრულო პოლიციას ევალებოდა.

გადაჭარბებული ხმაურის შემთხვევაში მოქალაქეებს შეუძლიათ დარეკონ ცხელ ხაზზე: 598 85 15 20.

