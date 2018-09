ქედის მუნიციპალიტეტში მასშტაბური დასუფთავების აქცია გაიმართა

ქედის მუნიციპალიტეტი „მსოფლიო დასუფთავების დღის“ აქციაში ჩაერთო და შეუერთდა მოძრაობა „მოდით გავაკეთოთ ეს მსოფლიოსთვის-Let,s Do it! World“ კამპანიას „დავასუფთაოთ მსოფლიო – დავასუფთავოთ საქართველო“ -„Clean Up the World – Clean Up the Georgia”

მასშტაბურ დასუფთავების აქციაში ქედის მერია, საკრებულო, მუნიციპალური ორგანიზაციები, არასამთავრობო ორგანიზაციები, #ქედალიდერი-ს ახალგაზრდები და მოხალისეები მონაწილეობდნენ.

აქციის ფარგლებში დასუფთავდა ბათუმი-ახალციხის მაგისტრალის მიმდებარე ტირეტორიები და დაბა ქედაში, ცენტრალური პარკი.

აქციის ფარგლებში, ქედის მერმა ლევან გორგილაძემ, შპს კომუნალურსერვისის პირველი მეეზოვე ქალბატონი ყვავილებითა და ფასიანი საჩუქრებით დააჯილდოვა.

,,ასეთი ძლიერი, გაბედული და შრომისმოყვარე ქალები, ჩვენი მუნიციპალიტეტისთვის კიდევ ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯია. ქედა ყოველთვის გამოირჩეოდა აქტიური ქალბატონებით, რომლებიც სხვადასხვა სფეროში გარკვეულ ამინდს ქმნიდნენ. სწორედ ასეთია ქალბატონი ლამარა!” – აღნიშნა ლევან გორგილაძემ.

აქცია მიმართულია მყარი ნარჩენების პრობლემასთან ბრძოლის გააქტიურებისკენ.