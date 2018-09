მოსკოვში „პუსი რაიოტის“ წევრები ისევ დააკავეს

რუსული პანკ-ჯგუფის, „პუსი რაიოტის“ აქტივისტები მოსკოვში 9 სექტემბერს პოლიციამ დააკავა. როგორც რამდენიმე საათის წინ ჯგუფის წევრები ტვიტერზე წერდნენ, პოლიციამ უსაფუძვლოდ „პუსი რაიოტის“ ორი წევრი დააკავა. ვერონიკა ნიკულშინა საკუთარ მანქანას მართავდა, როცა პოლიციამ გააჩერა და მანქანის შემოწმება გადაწყვიტა. ვერონიკამ რუს პოლიციელებს ,,ტერორისტები“ უწოდა და მათ საკუთარი მანქანის შემოწმების ნება არ მისცა, რის შემდეგაც ის და ჯგუფის მეორე წევრი, პიტერ ვერზილოვი დააკავეს.

Our activist Nika says hi to everyone from behind bars of a Moscow police station – she will be spending the night here until a court hearing tomorrow. The girls have been arrested in their car for absolutely NOTHING. Moscow police is still mad after the World Cup action. pic.twitter.com/hssR6JI3d2

— 𝖕𝖚𝖘𝖘𝖞 𝖗𝖎𝖔𝖙 (@pussyrrriot) September 9, 2018