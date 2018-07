13 ქვეყნიდან ჩამოსული სტუდენტები ბათუმის ბულვარში აჭარულს იცეკვებენ 

ბათუმის ბულვარში 29-31 ივლისს, 13 ქვეყნის 40-მდე სტუდენტი აჭარულ ცეკვას შეასრულებს. სტუდენტები ჩამოვლენ გერმანიიდან, ესპანეთიდან, იტალიიდან, პოლონეთიდან, ჩეხეთიდან, ჰოლანდიიდან, ბალტიისპირეთის ქვეყნებიდან და რუსეთიდან.

აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის ცნობით, ახალგაზრდები რეგიონს ევროპის სტუდენტთა ფორუმის (AEGEE-Tbilisi) საზაფხულო უნივერსიტეტის პროექტის – „Drop of Wine from Mountain to Sea“ ფარგლებში ესტუმრებიან.

„ბათუმში ჩამოსვლამდე სტუდენტები ორი კვირის განმავლობაში საქართველოს სხვადასხვა რეგიონს ესტუმრებიან და აჭარული ცეკვის მასტერკლასებს დაესწრებიან.

29 ივლისს, აჭარული ცეკვის შესრულების შემდეგ დაგეგმილია „City Game“ ბათუმში, რაც ქალაქში წინასწარ შერჩეული თემის ირგვლივ სხვადასხვა სიმბოლოს ნახვას ითვალისწინებს.

31 ივლისს კი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაიმართება სამუშაო შეხვედრა, რომელსაც პროექტის მონაწილეებთან ერთად ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტები დაესწრებიან“, – აცხადებენ ტურიზმის დეპარტამენტში.

მათივე განმარტებით, პროექტი გათვალისწინებულია ევროპელ სტუდენტებში რეგიონის მიმართ ცნობადობის ამაღლებაზე.

AEGEE-Tbilisi პროექტს 2008 წლიდან ახორციელებს.