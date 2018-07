 ირანელი ქალები დაკავებული მოზარდის მხარდასაჭერად აცეკვდნენ

ირანელმა ქალები სოციალურ ქსელებში ვიდეოებს აქვეყნებენ, სადაც მათი ცეკვაა ასახული. ამით ისინი დაკავებული არასრულწლოვანი გოგონას, მაედე ჰოჯაბრის მიმართ გამოხატავენ სოლიდარობას.

„ვის შეუძლია იცეკვოს ჩემთან ერთად?“ – ამ სახელწოდების ვიდეოს საშუალებით, რომელშიც გოგონა ცეკვავს, მაედე ჰოჯაბრიმ 600.000 მიმდევარი შეკრიბა ინსტაგრამზე. ირანის პოლიციამ გოგონა დააკავა და 2 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა.

პარასკევს კი, 6 ივლისს ირანის საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა მაედე ჰოჯაბრის საქვეყნო მობოდიშების ვიდეო გამოაქვეყნა, სადაც ის „შეცდომას“ აღიარებს.

ამ განცხადების შემდეგ მაედე ჰოჯაბის მხარდასაჭერად უამრავმა ირანელმა ქალმა გამოაქვეყნა ინსტაგრამზე ვიდეო #dancing_isn’t_a_crime და სხვა ტიპის ჰეშთეგებით, რომელშიც თავად ცეკვავენ.

Her name is Maeade Mahi. Recently she got arrested just because of uploading her dancing videos on her Instagram. If you are a woman in Iran and you dance or sing or show your hair then you are a criminal. If you want to enjoy your true self, you have to brake the laws every day. pic.twitter.com/0eIq5ld5x6

— Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) July 7, 2018