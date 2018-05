ამერიკელი მწერალი ფილიპ როთი 85 წლის ასაკში გარდაიცვალა

თანამედროვეობის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ამერიკელი მწერალი, ფილიპ როთი 85 წლის ასაკში 22 მაისის ღამეს გულის უკმარისობით გარდაიცვალა.

როთი ლიტარატურულმა საზოგადოებამ 1959 წელს გამოცემული მოთხრობების კრებულით „მშვიდობით კოლუმბუს“ გაიცნო.

როგორც მწერლის ბიოგრაფი, ბლეიკ ბეილი ტვიტერში წერს, როთი მეგობრების გარემოცვაში გარდაიცვალა.

Philip Roth died tonight, surrounded by lifelong friends who loved him dearly. A darling man and our greatest living writer. pic.twitter.com/v01QkXi7wD

— Blake Bailey (@BlakeBaileyOn) May 23, 2018