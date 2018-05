10 ფილმი LGBTQ თემაზე

პარიზი იწვის – PARIS IS BURNING

დოკუმენტური ფილმი ნიუ იორკში მცხოვრები შავკანიანების, ლათინოამერიკელი ტრანსვესტიტებისა და ტრანსექსუალების ცხოვრების შესახებ. 1990 წელს გადაღებული ეს სურათი ბერლინის კინოფესტივალის გამარჯვებულია.

მელოდრამისა და ფენტეზის ჟანრის ეს ფილმი ტაილანდური ფოლკორის მოტივებზეა გადაღებული. 2004 წელს ფილმმა კანის კინოფესტივალის ჟიურის პრიზი მიიღო.

ჩემი მშვენიერი სამრეცხაო – MY BEAUTIFUL LAUNDRETTE

პაკისტანელი ომარი ლოთ მამასთან ერთად ცხოვრობს ლონდონში და მეგობართან ერთად გადაწყვეტს სამრეცხაო გახსნას. ბრიტანელი რეჟისორის, სტივენ ფრირსის ეს დრამა 1985 წელსაა გადაღებული.

ყველაფერი დედაჩემის შესახებ – All about My Mother