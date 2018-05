თურქეთში ჩაის კრეფის სეზონი იწყება – რიგები სარფის საბაჟოზე [ვიდეო]

რიგი სარფის საბაჟოზე – თურქეთში სეზონური სამუშაოები დაიწყო

თურქეთში ჩაის კრეფის სეზონი დაიწყო და სარფის საბაჟოზე სეზონურ სამუშაოზე წამსვლელთა რაოდენობამ იმატა. ვიდეო პირველ მაისსაა გადაღებული სარფის საბაჟოზე.

