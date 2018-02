შეიარაღებული მასწავლებლები სკოლებში – ტრამპის იდეა

დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ შეიარაღებულ მასწავლებლებს შეუძლიათ სკოლაში ისეთი ფაქტების აღკვეთა, როგორსაც ფლორიდაში წინა კვირას 17 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. აშშ-ს პრეზიდენტი აცხადებს, რომ შეიარაღებული მასწავლებლები შეძლებენ თავიდანვე სწრაფად აღკვეთონ სკოლებში თავდასხმები.

ინფორმაცია BBC-მ ოთხი საათის წინ გაავრცელა.

ტრაგედიას გადარჩენილები კი იარაღზე კონტროლის გამკაცრებას მოითხოვენ ფლორიდის კანონმდებლებისგან.

„ჩვენ გავამკაცრებთ კონტროლს იარაღზე და მივაქცევთ ყურადღებას ადამიანების ფსიქიკურ ჯანმრთელობას“, – განაცხადა ტრამპმა თეთრ სახლში სკოლის მოსწავლეების მიღებაზე.

I will always remember the time I spent today with courageous students, teachers and families. So much love in the midst of so much pain. We must not let them down. We must keep our children safe!!

Full Listening Session: https://t.co/x5VenyQX5p pic.twitter.com/CAPfX5odIp

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 22, 2018