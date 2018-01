ახალი კანონი ისლანდიაში 2018 წლიდან მამაკაცებისა და ქალების შრომის თანაბარ ანაზღაურებაზე

ისლანდია გახდა პირველი ქვეყანა, რომელმაც აიძულა კომპანიები გამოეაშკარავებინათ როგორ ანაზღაურებდნენ სხვადასხვა პოზიციაზე მომუშავე თანამშრომლების შრომას.

ქვეყანაში ახალი წლიდან ახალი კანონი ამოქმედდა. კომპანიებს, რომლებსაც 25 და მეტი თანამშრომელი ჰყავთ დასაქმებული, კანონი ავალდებულებს ჰქონდეს დამადასტურებელი სერტიფიკატი იმისა, რომ თანაბარ პოზიციებზე მომუშავე კადრებს თანაბრად უნაზღაურდებათ შრომა სქესის, სექსუალური ორიენტაციისა თუ ეთნიკური იდენტობის მიუხედავად.

„ვფიქრობ, ადამიანები უკვე იწყებენ გაცნობიერებას, რომ შრომის არათანაბარი ანაზღაურება სისტემური პრობლემაა, რომელიც ახალი მეთოდებით უნდა გადაიჭრას. ათწლეულებია, რაც ქალები ამაზე ალაპარაკდნენ. მთელი ამ ხნის განმავლობაში სრულად შევისწავლეთ საკითხი. საზოგადოებამ არსებული კანონის უმოქმედობა დაინახა, რომელიც არ მუშაობდა და იგრძნო საჭიროება, რომ რაღაც მეტია გასაკეთებელი“, – ამბობს ისლანდიის ქალთა უფლებების ასოციაციის წარმომადგენელი დაგნი ოსკ არადოტირ პინდი.

ისლანდიის ახალ კანონს მთელი მსოფლიოდან ეხმაურებიან სოციალური ქსელების საშუალებითაც.

Literally going to Iceland tonight and I guess… I may never come back!!https://t.co/4ncEOsgZlw

— Jenna Amatulli (@ohheyjenna) January 2, 2018