ალტერნატიული ჯგუფების საუკეთესო სიმღერები

იქნებ ხატავ, წერ ან უკრავ და გგონია, რომ ისე ვერ გამოგდის ყველაფერი, როგორც გინდა. ვერ გამოგყავს ზუსტი ფორმები, ვერ აზავებ საღებავებს ან ისე ჟღრიალებს შენი გიტარა, ლამის მარტო შენ გესმის მელოდია, რომლის დაკვრასაც ცდილობ. არაფერია. გაგამხნევებთ და გეტყვით, რომ ჯგუფები, რომლის მოსმენისას ღამეები გითენებია და დაკვრაც არაერთხელ გიცდია, სინამდვილეში თავიდან ზუსტად შენსავით აჟღრიალებდნენ გიტარებს, არ ჰქონდა სუფთა ხმა მათ პირველ სატელევიზიო ჩანაწერებს და ჩამოუყალიბებელი, ყმაწვილურად ხრინწიანი ვოკალიც ვერ ჰქონდათ ისეთი მომხიბვლელი, როგორც მოგვიანებით, სერიოზულ ჯგუფებად ქცევის შემდეგ. აქ რამდენიმე ალტერნატიული ჯგუფის საუკეთესო სიმღერას შეგიძლია მოუსმინო და უბრალოდ გაერთო ან დააკვირდე სიმღერის ტექსტებს, მუსიკას და დასკვნები თავად გამოიტანო, რა სურდათ ამ მუსიკოსებს? რატომ ითვლებოდნენ ანდერგრაუნდის მუსიკოსებად? ან როგორ მოახერხეს ანდერგრაუნდიდან მეინსტრიმში გადასულიყვნენ.

NIRVANA

ამერიკულმა როკ-ჯგუფმა, სიეტლური გრანჟის სიმბოლოდ ქცეულმა „Nirvana“-მ პირველი ალბომი „Bleach“ 1989 წელს გამოუშვა, თუმცა მოულოდნელი პოპულარობა 1991 წელს ჩაწერილმა მეორე ალბომმა „Nevermind“ მოუტანა. ჯგუფმა სულ სამი სტუდიური ალბომი ჩაწერა, თუმცა „Nirvana”-მ ხანმოკლე არსებობითაც შეძლო სამუდამოდ დარჩენილიყო ყველას ცნობიერებაში 90-იანი წლების ალტერნატიული მუსიკის მთავარ ხმად. 1994 წლის 5 აპრილს კურტ კობეინის გარდაცვალების შემდეგ ჯგუფი დაიშალა.

ალბომ „Nevermind“-ში შესული პირველი, ყველაზე ცნობილი სიმღერა „Smells Like Teen Spirit“, 90-იანი წლების თინეიჯერებისა და ახალგაზრდების საკულტო სიმღერად იქცა.

CURE

ახალი ტალღის, პოსტ-პანკის პერიოდის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ბრიტანული ჯგუფი „The Cure“ 1976 წელს შეიქმნა და პირველი ალბომი „Three Imaginary Boys“ 1979 წელს სამ დღეში ჩაიწერა ლონდონის „Morgan Studios“-ში. ჯგუფში სხვადასხვა დროს სხვადასხვა მუსიკოსები უკრავდნენ ბას-გიტარაზე, კლავიშსა და დრამზე. „Cure“-ს უცვლელი წევრი, ვოკალისტი, გიტარისტი და ტექსტების ავტორი, რობერტ სმიტია. გოთიკური ელემენტები, სმიტის არც ისე ძლიერი, მაგრამ მელანქოლიური, მგრძნობიარე ხმა და ალტერნატიული ჟღერადობა პოპ-როკის ელემენტებით ჯგუფს ამ პერიოდის სხვა ჯგუფებისგან გამოარჩევდა.

„Cure“-ს სულ 13 სტუდიური ალბომი და 39 სინგლი აქვს ჩაწერილი. 1980-იანი წლების ბოლოს ჯგუფი ძალიან პოპულარული გახდა ევროპასა და ამერიკაში, რაც ნიშნავდა რომ ეს იყო ახალი ტალღის პირველი ალტერნატიული ბენდი, რომელმაც ანდერგრაუნდიდან მეინსტრიმულ სივრცეში გადაინაცვლა.

სინგლები „Lovesong“, ,,Just Like Heaven“, ,,Friday I’m in love“ ამერიკის ყველაზე დიდ, ოფიციალურ ჰიტპარად „Billboard Hot“ 100-ში ყოველთვის საწყის პოზიციებზე ხვდებოდა.

მოვუსმინოთ ,,Just Like Heaven“-ს

THE VELVET UNDERGROUND

1960, 70-იანი წლების ამერიკულ ჯგუფს, რომელიც ავანგარდულ, ექსპერიმენტულ მუსიკას უკრავდა, შემოკლებითაც მოიხსენიებენ: The Velvets ან უბრალოდ V.U.

ჯგუფის მთავარი წევრები თავიდან ლუ რიდი და ჯონ კეილი იყვნენ. ლუ რიდის რეალისტურმა ტექსტებმა და მუსიკის რთულმა, ექსპერიმენტულმა ჟღერადობამ დიდი გავლენა მოახდინა პანკ-როკისა და ალტერნატიული ტალღის შემდგომ განვითარებაზე.

The Velvets არასდროს გამოირჩეოდა გაყიდული ალბომების შესამჩნევი რაოდენობით და თავიდან საკლუბო კონცერტებით მხოლოდ ვიწრო წრეებისთვის იყო ცნობილი, თუმცა უდიდეს გავლენას ახდენდა იმ პერიოდის ალტერნატიულ ჯგუფებზე.

ჯგუფს სხვა მიმართულება მისცა ჯონ კეილის წასვლის შემდეგ მოსულმა ბოსტონური ჯგუფის „The Glass Managerie“ ყოფილმა მუსიკოსმა დუგ იულმა, რომელმაც ველვეტებთან ერთად ალბომი „The Velvet Underground“ ჩაწერა. ალბომის საუნდი ჯგუფის პირველ ორ ალბომთან შედარებით მშვიდი, ნაკლებად ექსპერიმენტულია და გაჯერებულია ფოლკის ელემენტებით. სწორედ დუგ იულთან ერთად ჩაწერილი ეს ალბომი მოექცა პირველად მსოფლიოს ყურადრების ცენტრში – ჯგუფის სიმღერები 1968 წელს ამერიკული ჰიტპარადების პირველ ადგილებს იკავებდა დიდი ხნის განმავობაში.

„Pale Blue Eyes“ ამ ალბომის ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული სიმღერაა, მარტივი ტექსტით, მელოდიით, ლუ რიდის ყველასგან გამორჩეული ვოკალით.

R.E.M.

1980 წელს ჯორჯიის შტატში დაარსებული, ოთხი წევრისგან შემდგარი ალტერნატიული როკ-ჯგუფი ვოკალისტ მაიკლ სტაიპის ვოკალითა და გიტარისტ პიტერ ბაკის გამორჩეული დაკვრის მანერით გახდა მსოფლიოს მსმენელებისთვის შესამჩნევი.

ჯგუფს 15 სტუდიური ალბომი აქვს გამოშვებული და მუსიკოსები 2011 წლამდე უკრავდნენ ერთად.

„The Automatic for the People“ 1992 წელს ჩაწერილი მერვე სტუდიური ალბომია, რომელიც აშშ-ს ჰიტ-აღლუმებში მეორე პოზიციას იკავებდა. სიმღერა „Everybody Hurts“ ამ ალბომში შესული, R.E.M.-ის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი სიმღერაა.

DEPECHE MODE

1980 წელს ჩამოყალიბებული ინგლისური ელექტრონული ჯგუფის დამაარსებელი მთავარი ვოკალისტი დეივ გეენია. 1986-87 წლებში გამოსული ალბომების „Black Celebration” და „Music for the Masses” გამოსვლის შემდეგ ჯგუფი ელექტრონული მუსიკის მნიშვნელოვან ძალად იქცა. ამ პერიოდში ჯგუფის მიერ კალიფორნიის ქალაქ პასადენაში ჩატარებულ კონცერტს 70 000 ადამიანზე მეტი დაესწრო. „Depeche Mode” არაერთხელ დადგა დაშლის საშიშროების წინაშე. პირველად 1981 გიტარისტმა და სიმღერების თანაავტორმა ვინს კლარკმა დატოვა ჯგუფი, მეორედ ბას-გიტარისტმა ალან უაილდერმა და მერე კი დარჩენილი მუსიკოსების დეპრესია, ალკოჰოლიზმი და ნარკოდამოკიდებულება ყველას აფიქრებინებდა, რომ ბენდი აღარ იარსებებდა, თუმცა „Depeche Mode”-მა წელს, 2017 წლის მარტშიც გამოსცა ალბომი, სახელწოდებით „Spirit”.

მოვუსმინოთ 1987 წლის სინგლს „Where’s the Revolution“, რომლის გარეკანზეც სსრკ-ს რუკაა იყო გამოსახული.

RADIOHEAD

ვოკლაისტმა, ტომ იორკმა და ჯგუფის დანარჩენმა წევრებმა ერთმანეთი ოქსფორდში მდებარე ებინგდონის სკოლაში გაიცნეს. ბიჭები პარასკეობით იკრიბებოდნენ და ჯგუფსაც On a Friday ერქვა. 1992 წელს ჩაწერილი ცნობილი სინგლი „Creep“ BBC Radio 1-მა ეთერიდან ამოიღო ზედმეტი დეპრესიულობის გამო. ტომ იორკის დეპრესიული ვოკალი და ჯგუფის სასოწარმკვეთი, ლამის ტკივილების გამომწვევი მელოდიები უცხო იყო მსმენელისთვის, ამიტომაც პირველი სინგლები „Anyone Can Play Guitar“ , Stop „Whispering“ და „Creep“ დიდი პოპულარობით არ სარგებლობდა, თან ჯგუფის პირველ ალბომს „Pablo Honey“ კრიტიკოსები ნირვანას გავლენას მიაწერდნენ, არც თუ ისე უსაფუძვლოდ.

პირველი დიდი აღიარება და კომერციული წარმატება Radiohead-ს ალბომმა „OK Computer“ მოუტანა როგორც ევროპაში, ასევე ამერიკაში. ჯგუფს გრემის ჯილდოც გადაეცა საუკეთესო ალტერნატიული ალბომისთვის. ალბომის სინგლების სახით გამოცემული „Paranois Android“, „Karma Polis“ და „No Surprises“ Radiohead-ის მსოფლიო ჰიტებად იქცა.

BLUR

მიიჩნევა, რომ 1989 წელს ჩამოყალიბებული როკ-ჯგუფმა ბრიტპოპის ჟანრს დაუდო სათავე. თავიდანვე პოპულარობით სარგებლობდა ბრიტანეთში და ჯგუფ „Oasis“-ს უწევდა კონკურენციას. თავიდან ჯგუფს „Pink Floyd“-ის, „The Kinks“-ის „The Who“-ის და „The Beatles“-ის გავლენა ჰქონდა, მაგრამ მოგვიანებით ინდი როკისა და ელექტრონული ელემენტების გამოყენებამ, ჯგუფის ვოკალისტის დეიმონ ოლბარნის ექსპრესიულმა ხმამ და ტექსტებმა „Blur“-ის ინდივიდუალურობა წარმოაჩინა. სინგლმა „Song 2“ 1997 წლის ალბომიდან „Blur“ ჯგუფს დიდი აღიარება მოუტანა აშშ-ში.

JOY DIVISION

ჯგუფს თავიდან Warsaw ერქვა და პანკ როკს უკრავდა. 1976 წელს ჩამოყალიბებულმა ჯგუფმა პირველი ალბომი „Unknown Pleasures “1979 წელს ჩაწერა და გამოსვლისთანავე კრიტიკოსების და მსმენელის დიდი მოწონება დაიმსახურა. თუმცა წარმატება და პოპულარობა ვერ შველიდა ჯგუფის ვოკალისტსა და გიტარისტსს, რომელიც უიღბლო ქორწინებამ, დეპრესიამ და ეპილეფსიამ შეიწირა. კერტისმა 1980 წელს ჯგუფის პირველი დიდი ტურნეს დაწყებამდე ცოტა ხნით ადრე მოიკლა თავი. ჯგუფმა სულ ორი ალბომი გამოსცა „Unknown Pleasures” – კერტისთან ერთად და „Closer” მისი სიკვდილის შემდეგ.

„Love Will Tear Us Apart“ ჯგუფ Joy Division-ის ყველაზე პოპულარული სიმღერა იყო იმ პერიოდის მუსიკალური ჩარტების მიხედვით.